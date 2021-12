Tokyo Revengers: in arrivo una splendida action figure di Mikey

L’incredibile successo che sta ottenendo un manga come Tokyo Revengers è sotto gli occhi di tutti. Tra anime e serializzazione in Italia, a cura della casa editrice J-Pop, si ha a che fare con un fenomeno pressoché inarrestabile:

Guardando il notiziario, Takemichi Hanagaki scopre che la sua fidanzata dei tempi della scuola media, Hinata Tachibana, è morta. L’unica ragazza che abbia mai avuto è stata appena uccisa da una gang conosciuta come Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un brutto appartamento fatiscenti e il suo capo lo tratta come un idiota. Inoltre, è ancora vergine… Nel momento in cui la sua vita tocca il fondo, improvvisamente balza nel tempo di dodici anni indietro, fino ai giorni delle medie! Per salvare Hinata e cambiare la vita che ha trascorso scappando, il senza speranza Takemichi deve puntare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!

Arriva l’action figure di Mickey

Restando in tema di attitudini inarrestabili, è bene sottolineare che sta per arrivare una splendida action figure da annoverare nella propria collezione personale. F-Collection proporrà nel 2022 una splendida riproduzione di uno dei personaggi più importanti del manga, ossia Mikey.

Questa statuetta in ABS e PVC è alta circa 21 centimetri. In più, presenta una serie di dettagli che valorizzano l’intento dell’azienda citata poc’anzi nel non voler lasciare nulla al caso.

Mikey, una figura emblematica per gli sviluppi di Tokyo Revengers

Ciò che rende unico un personaggio come Mikey, all’interno di un manga ben strutturato come Tokyo Revengers, è la sua natura a metà strada tra l’infantilismo e l’atteggiamento da vero duro. Insomma, quando entra in scena tocca fare i conti con una personalità carismatica che non nasconde i lati più reconditi del suo animo.

L’occasione offerta dall’action figure della F-Collection permette di accrescere ulteriormente il valore simbolico di un personaggio destinato a diventare un punto di riferimento per ogni appassionato.