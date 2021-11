Detective Conan Film 25 – titolo, primi dettagli, visual e data di uscita

Detective Conan sta per tornare al cinema con il 25° anime film basato sulla fortunata serie ideata da Gosho Aoyama.

Si intitolata Meitantei Conan Halloween no Hanayome (La sposa di Halloween) e vede in cabina di regia Susumu Mitsunaka (Haikyu!! L’Asso del Volley).

Takahiro Okura, scrittore degli episodi della serie tv e dei film 21 e 23 che si sta occupando anche della sesta serie di Lupin The 3rd, firma la sceneggiatura.

TMS Entertainment produce le animazioni.

Tra i protagonisti troviamo Wataru Takagi e Miwako Sato, oltre ai personaggi di Wild Police Story — lo spin-off di prossima uscita per Star Comics di cui è in lavorazione l’anime.

Uscirà nei cinema del Giappone il 15 Aprile 2022.

Di seguito il teaser poster:

I film di Detective Conan sono un appuntamento annuale dal 1997; hanno mancato l’uscita del 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

La serie anime va in onda dal lontano 8 Gennaio 1996 in Giappone; in Italia la serie ha debuttato su Italia 1 il 13 Maggio 2002 e al momento sono stati doppiati 724 episodi (776 secondo la numerazione italiana, visto che le puntate più lunghe sono stati spezzati dalle emittenti del nostro Paese).

Nel 2016, per festeggiare il 20° anniversario della serie, è stato realizzato il remake dei primi due episodi grazie allo special Detective Conan Episode One: Chiisaku Natta Meitantei (Il detective diventato piccolo).

A Marzo 2021 è andato in onda l’episodio 1000.

Su Crunchyroll sono disponibili in streaming i primi 123 episodi dell’anime:

Il figlio del più famoso scrittore di romanzi gialli al mondo, Shinichi Kudo, ha ottenuto la sua fama aiutando la polizia come apprendista investigatore. È sempre stato in grado di risolvere i più ardui casi usando il suo intuito e il ragionamento.