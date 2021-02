Detective Conan, come abbiamo già avuto modo di riportarvi, sta per tagliare il traguardo della messa in onda dell’episodio 1000 della fortunata trasposizione animata del manga originale omonimo di Gosho Aoyama.

L’episodio numero 1000 sarà il remake dell’episodio 11 dell’anime, Il caso della sonata al chiaro di luna (Piano sonata “Gekko” satsujin jiken – Il caso dell’omicidio della sonata “Luce lunare”), trasmesso originariamente l’8 Aprile 1996 in Giappone e in Italia il 5 Giugno 2002.

Come l’originale, anche il remake si comporrà di due parti, che andranno in onda il 6 e il 13 Marzo 2021 sulla rete giapponese YTV.

L’episodio è tratto dai capitoli 62-67 del manga, raccolti nel volume 7 (file 2-7), che Star Comics così presenta:

Seguendo le indicazioni di un messaggio scritto con dei ritagli di giornale, il detective Kogoro decide di portare Ran e Conan in vacanza sull’isola Tsukikage per indagare. Arrivati sull’isola si imbattono subito in uno strano caso: sembra che delle persone siano morte per autocombustione suonando un pianoforte appartenuto a Beethoven.

A proposito della serie anime di Detective Conan

Realizzata da TMS Entertainment, la serie animata basata sul manga Detective Conan di Gosho Aoyama viene trasmessa dal lontano 8 Gennaio 1996 in Giappone; in Italia la serie ha debuttato su Italia 1 il 13 Maggio 2002 e al momento sono stati doppiati 724 episodi (776 secondo la numerazione italiana, visto che le puntate più lunghe sono stati spezzati dalle emittenti del nostro Paese).

Nel 2016, per festeggiare il 20° anniversario della serie, è stato realizzato il remake dei primi due episodi grazie allo special Detective Conan Episode One: Chiisaku Natta Meitantei (Il detective diventato piccolo).

Dal 1997 escono al cinema i film d’animazione della serie; il film di quest’anno, The Scarlet Bullet, è stato rimandato all’Aprile 2021 a causa dell’emergenza coronavirus.

Il manga del maestro Aoyama, in corso dal 1994, esce in Italia per Edizioni Star Comics:

Shinichi Kudo è un brillante liceale abilissimo nel risolvere qualunque enigma o caso di omicidio, anche il più complesso. Un giorno viene catturato da dei misteriosi uomini in nero e viene costretto a bere una strana medicina che lo trasforma in un bambino delle elementari…Da quel momento diverrà Conan, il piccolo detective più famoso del Giappone!

