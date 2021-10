Detective Conan – Star Comics annuncia Wild Police Story

Star Comics ha annunciato la prossima pubblicazione di Wild Police Story, spin-off del celebre Detective Conan di Gosho Aoyama.

L’annuncio è arrivato in occasione della live VS che ha ospitato la cosplayer, modella e cantante Giada Robin:

IN ARRIVO UN NUOVO SPIN-OFF DI DETECTIVE CONAN L’annuncio della live insieme a Giada Robin Nella live STAR VERSUS GIADA ROBIN abbiamo annunciato l’arrivo, nel 2022, di un nuovo spin-off dedicato al mitico detective con gli occhiali: l’infallibile Conan! Dopo ZERO’S TEA TIME, finalmente arriva in Italia un’altra fra le side story più amate dell’universo di Detective Conan: DETECTIVE CONAN – WILD POLICE STORY di Gosho Aoyama e Takahiro Arai, con 2 volumi imperdibili! Nei prossimi mesi sveleremo maggiori dettagli, compresa la data di uscita.

Detective Conan – La Saga dell’Accademia di Polizia – Wild Police Story è realizzato da Takahiro Arai e ha debuttato il 2 Ottobre 2019.

Il primo arco narrativo è in tre capitoli e si concentra su Jinpei Matsuda.

Il secondo arco è uscito a Febbraio 2020 e, in altrettanti capitoli, ha seguito le vicende di Wataru Date.

Il terzo atto su Kenji Hagiwara è uscito a Giugno 2020, mentre il quarto e ultimo, dedicato a Hiromitsu Morofushi, è stato serializzato tra Ottobre e Novembre 2020.

Il manga si compone di due volumi: il primo è uscito il 18 Novembre 2020, il secondo il 18 Dicembre 2020 in Giappone.

Lo spin-off godrà di una trasposizione anime, così come altri due manga derivati: Meitantei Conan Hannin no Hanzawa-san di Mayuko Kanba e Meitantei Conan Zero no Tea Time di Takahiro Arai