È stata ufficialmente presentata la locandina dell’anime Orient, tratto dal manga realizzato da Shinobu Ohtaka, creatore di Magi. Tetsuya Yanagizawa (I Want to Let You Know That I Love You).

La locandina, bella e realizzata molto bene, mostra diversi personaggi dell’opera di Ohtaka mentre mettono in mostra le loro migliori abilità.

L’anime uscirà nel gennaio del prossimo anno. In Italia sarà visibile sulla piattaforma streaming Crunchyroll, una vera e propria istituzione per quanto riguarda gli anime.

L’opera è ambientata in Giappone durante il periodo Sengoku. Orient racconta la storia di un ragazzo quindicenne di nome Musashi, che prova a combattere i demoni che infestano tutto il Giappone con il suo potere speciale.