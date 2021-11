Le uscite manga Flashbook Edizioni di Novembre 2021 sono state comunicate dall’editore attraverso Facebook.

Riportiamo quindi le uscite manga Flashbook Edizioni di Novembre 2021, qui gli annunci di Lucca Comics 2021.

Le uscite manga Flashbook Edizioni di Novembre 2021

Metà Novembre

Ikoku Nikki – Journal with Witch 3

di Tomoko Yamashita

€ 5,90

Takumi Asa all’età di 15 anni perde entrambi i genitori e viene accolta in casa da una zia scrittrice, Takumi Makio.

La donna non sembra essere il massimo della simpatia, dura e schietta, le dice subito che non sa se potrà mai volerle bene, ma che vivere da lei è sempre meglio che essere trasferita da un parente all’altro.

Makio in verità non è mai stata in buoni rapporti con la madre anzi detestava la sorella. Non se ne conoscono i motivi, ma proprio a causa di questi sentimenti ci sarà un muro invisibile tra lei e la nipote.

Una coabitazione difficile per entrambe, ma forse col tempo…

Fine Novembre

Death Hall 18

di Kishi Azumi

€ 5,90

Secondo varie religioni, dopo la morte generalmente ti aspetta il giudizio degli dei e, a seconda delle tue azioni precedenti, il Paradiso o … Ma se invece di un santo barbuto o di uno spaventoso re degli inferi a decidere del tuo fato fosse… la burocrazia?

Benvenuti a Death Hall, il Municipio dell’Aldilà!

L’interazione tra gli impiegati e i “clienti”, che raccontano una nuova storia a ogni episodio, o arco di episodi, dà vita a momenti umoristici ricchi d’ironia, ma anche drammatici, emozionanti e commoventi, in un’opera coinvolgente e appassionante; quale sarà il passato del misterioso Sig. Shimura he accoglie le anime? E dei suoi colleghi? Oltre all’originalità del soggetto, la forza di questo manga sta proprio nella profonda umanità dei suoi personaggi e nella potenza narrativa dall’autrice, che riesce a toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Plinius 5

di Tori Miki e Mari Yamazaki

€ 5,90

Con la solita dovizia di particolari, in una scenografica Antica Roma ricca di dettagli, i due mangaka ci raccontano la vita del famoso scrittore Plinio il Vecchio – Gaius Plinius Secundus – e del suo fidato compagno di viaggi Eumes.

Partendo dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., momento in cui la Storia indica la morte di Plinio il Vecchio, il manga tramite la tecnica del flashback ci racconta la vita in piena maturità dello studioso Romano, come una sorta di diario che verrà presentato ai lettori da Eumes.