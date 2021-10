Plinius – il manga è nell’arco finale

Plinius, il seinen manga di ambientazione storica di Mari Yamazaki e Tori Miki, si avvia alla conclusione.

Il profilo ufficiale dell’opera, infatti, ha comunicato che il manga è entrato nell’arco narrativo finale con il capitolo 78.

Il prossimo capitolo è previsto per il 10 Dicembre 2021, restiamo in attesa della data della conclusione.

Mari Yamazaki e Tori Miki hanno iniziato la serializzazione dell’opera il 18 Dicembre 2013 sulle pagine della defunata rivista Shincho45 di Shinchosha.

La serie prosegue ora sul sito web Kurage Bunch e si compone di 11 volumi.

In Italia la pubblica Flashbook Edizioni:

Con la solita dovizia di particolari, in una scenografica Antica Roma ricca di dettagli, i due mangaka ci raccontano la vita del famoso scrittore Plinio il Vecchio – Gaius Plinius Secundus – e del suo fidato compagno di viaggi Eumes.

Partendo dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., momento in cui la Storia indica la morte di Plinio il Vecchio, il manga tramite la tecnica del flashback ci racconta la vita in piena maturità dello studioso Romano, come una sorta di diario che verrà presentato ai lettori da Eumes.

I suoi viaggi, i suoi studi, la sua quotidianità sono spunto per descriverci usi e costumi del tempo, i suoi confronti / scontri / incontri con i personaggi più famosi dell’epoca, Nerone, Poppea e altri, sono lo strumento per raccontarci la psicologia degli stessi e del viver medio dell’epoca.