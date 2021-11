Sword Art Online Alicization Lycoris – ecco il 1° DLC

Sword Art Online Alicization Lycoris si aggiorna con il primo DLC disponibile da oggi per PC Steam, PlayStation e Xbox.

In Blooming of Forget-me-not, dopo aver avuto un incubo in cui perde Eugeo durante uno scontro con l’Amministratore, Kirito è determinato a cercare una seconda spada per proteggere i suoi amici.

In questa storia gli appassionati potranno quindi assistere all’avventura di Kirito ed Eugeo in quattro nuovi luoghi alla ricerca delle risorse necessarie a forgiare la spada definitiva.

È inoltre disponibile anche un nuovo aggiornamento gratuito che include nuovi costumi di Alphen e Shionne da Tales of Arise e di Mito da Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night.

Di seguito il trailer di lancio italiano:

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il gioco il 10 Luglio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC Steam:

SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris, l’ultimo gioco basato su una delle più famose storie anime mai concepite, ti trasporterà nell’incredibile mondo virtuale di “Underworld”, ambientato nell’arco narrativo di Alicization.

Entra in un mondo pervaso dall’essenza unica della grafica JRPG e gioca nei panni del protagonista Kirito.

Immergiti completamente in un’entusiasmante battaglia infinita ricca d’azione con un gameplay altamente evoluto.

Kirito si risveglia in uno sconosciuto mondo virtuale, che però sente di riconoscere in qualche modo…

In questo mondo disorientante, che infonde una strana impressione di realtà, dei personaggi IA si comportano come esseri umani…

Qui Kirito incontra un ragazzo, Eugeo, e una promessa stretta nel profondo dei loro cuori intreccia per sempre i loro destini.

Per mantenerla e restare insieme, devono affrontare continue avventure…

QUI potete leggere la nostra recensione del gioco.