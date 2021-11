Hocus Pocus 2 – Disney annuncia 11 nuovi membri del cast

Hocus Pocus 2, il sequel del film del 1993, arriverà su Disney Plus nel corso dell’Autunno del 2022 per la regia di Anne Fletcher (27 volte in bianco).

Il servizio streaming ha annunciato 11 nuovi membri del cast, incluso il ritorno di Doug Jones che nell’originale interpretava lo zombie William “Billy” Butcherson.

Alle protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy si aggiungono quindi:

Al momento non si conoscono i ruoli che i nuovi attori e attrici interpreteranno.

The black flame candle is alight to the Sanderson sisters’ delight.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker, & Kathy Najimy shall soon return.

Joined by new faces which you soon will learn.

See more of the spellbinding cast in the next tweet.

Enjoy this #Hallowstream treat.👇 pic.twitter.com/DiBAfCHiWX

— Disney+ (@disneyplus) October 31, 2021