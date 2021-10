Super Robot Wars 30 | Recensione

Alfredo Paniconi 2021-10-30T11:05:55+02:00 Super Robot Wars 30, è un titolo coinvolge fin da subito il giocatore grazie alla vasta gamma di robot e alla buona realizzazione del comparto tecnico, che consente un’esperienza di gioco divertente ed immediata. Sviluppo: Bandai Namco Pubblicazione: Bandai Namco Lingua: Inglese Genere: Gioco di ruolo tattico Piattaforme: Steam Uscita: 28 ottobre 2021

Super Robot Wars 30 è un gioco di ruolo tattico strutturato su battaglie di robotiche. Sviluppato e pubblicato da Bandai Namco e uscito per Microsoft Windows su piattaforma Steam il 28 ottobre 2021. Il gioco è doppiato in lingua originale giapponese e inglese e non ha sottotitoli in italiano.

Trama e comparto tecnico

La trama di Super Robot Wars 30 segue le vicende delle battaglie che ciascun guerriero robotico intraprende nella storia del suo anime. Il tutto riprodotto in un gioco di ruolo tattico che riunisce i personaggi e i robot per combattere i loro rispettivi nemici. Senza dubbio questo era un titolo molto atteso perché per anni gli appassionati si sono dovuti affidare ad una distribuzione parallela per trovare giochi simili.

Quindi dovremo seguire attraverso il nostro personaggio e il suo robot il corso delle loro avventure e le relative battaglie. Come abbiamo già accennato, la battaglia alterna fasi di movimento e combattimento alleato a quello nemico. Tra una battaglia e l’altra ci saranno degli Intervalli in cui potremo utilizzare le risorse ottenute per addestrare i piloti, potenziare i nostri robot o ottenere dei bonus per il nostro esercito. Rendendo quindi sempre più potente il nostro arsenale e intrigante la sfida successiva.

Sebbene manchino molte serie storiche di robot giapponesi, come ad esempio Jeeg e Goldrake, tanto per citare i più gettonati, troviamo però moltissime serie rappresentate. Potremo infatti combattere con i protagonisti delle serie di Super Electromagnetic Robot Combattler V, Mobile Suit Gundam, Mobile Suit Z Gundam, Z-MSV, Mobile Suit Gundam Char’s Counterattack, M-MSV, Mobile Suit V Gundam, Mobile Suit Gundam NT, Heavy Metal L-Gaim, The Brave Police J-Decker, The King of Braves GaoGaiGar FINAL, The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman, Code Geass: Lelouch of the Rebellion III – Glorification, Code Geass Lelouch of the Re;surrection, Getter Robo Armageddon, Mazinger Z: Infinity, Mazinkaiser (Infinitism), Magic Knight Rayearth, Gun X Sword, Majestic Prince, Knight’s & Magic, SSSS.Gridman. Davvero non male.

Questo ci consente anche di avere una certa varietà nella scelta e nei percorsi da intraprendere durante il gioco. Garantendoci anche una longevità non indifferente che riuscirà ad intrattenerci sempre in maniera coinvolgente e variegata.

Grafica e Audio

La grafica di Super Robot Wars 30 è ad un buon livello qualitativo rispetto agli standard odierni. Non è sicuramente il massimo a cui si possa assistere dal punto di vista grafico. Ma la resa riesce pienamente a rappresentare quei robot e personaggi protagonisti dei titoli del Sol Levante. Come ormai ci hanno abituato gli altri titoli targati Bandai Namco, la costruzione dei personaggi è stata realizzata attraverso il cel shading. Questo, come in molti già sanno, dà una resa coinvolgente che dà l’illusione di manovrare un anime. I robot, come i loro piloti e le ambientazioni, sono stati realizzati con grande cura e attraverso una modellazione poligonale certosina.

Ovviamente la massima attenzione è stata data ai robot che, hanno avuto uno studio attento e è stato utilizzato un alto numero di texture per la loro realizzazione. Ma anche le ambientazioni dove si svolgono i combattimenti sono ricche di dettagli. Fantastica poi la realizzazione degli scontri con le collisioni e gli effetti durante i combattimenti. Ma quel che raggiunge la vetta più alta dell’esperienza giocando a questo gioco sono senza dubbio le spettacolari animazioni. Ogni colpo speciale ha infatti la sua che conferisce ad ognuna di esse una grande spettacolarizzazione.

Per quanto riguarda invece la colonna sonora di Super Robot Wars 30, questa segue pedissequamente lo stilema del gioco. Ha il tipico sound di altri giochi di origine nipponica. Ovviamente sono tutte ispirate al franchise cui appartiene il robot che stiamo pilotando. E come ci si può immaginare, queste diventano incalzanti e frenetiche quando l’azione degli scontri si fa più intensa. Ovviamente la parte più curata ed affascinante del gioco è quella che riguarda gli effetti sonori. Durante gli scontri i colpi speciali e le mosse sono stati perfettamente associati ai loro effetti inconfondibili presenti negli anime di origine.

Super Robot Wars 30 – Conclusioni

In conclusione, Super Robot Wars 30 è un titolo tanto atteso dagli appassionati delle serie con i robot. Quindi accontenta tutta una serie di nostalgici e al tempo stesso anche coloro che amano i giochi di ruolo e tattici. Quindi è un titolo consigliatissimo a tutti coloro che amano i franchise in esso inclusi. Super Robot Wars 30 è strutturato con un sistema di gioco solido e intuitivo che permette a chiunque di averne padronanza in breve tempo.

Tutti questi elementi si amalgamano e vanno a confezionare un titolo che si apprezza facilmente anche per coloro che non sono affezionati ai franchise presenti. L’esperienza di gioco è indubbiamente unica e coinvolgente, sebbene la meccanica a turni, molto più vicina ai JRPG che non ai moderni titoli, a qualcuno possa risultare un po’ limitante. Un titolo che senza dubbio ci sentiamo di consigliare agli amanti dei titoli di combattimento con robot e per tutti gli amanti dei franchise in esso contenuti.