La vita editoriale di Samuel Stern, primo personaggio da edicola di casa Bugs Comics, continua in maniera florida, intervallando albi dalla narrazione assolutamente verticale con numeri che tagliano trasversalmente la storia degli esorcisti di Edimburgo. E proprio per segnare un no-turning point, il trittico di sceneggiatori Fumasoli – Filadoro – Savegnago piazza il conflitto più grande di uno dei comprimari sulla chiusura del primo biennio.

“Il bene più grande” inizia malissimo. Samuel e Duncan hanno un diverbio sull’effettiva utilità del loro operato. Meglio liberare i demoni dai corpi degli ospiti uno a uno o agire dalla fonte di tutti i mali? Le loro risposte li porteranno ad allontanarsi e a seguire ognuno la propria strada. Duncan continuerà il difficile esorcismo della piccola Morgan, mentre Samuel salirà tra i ghiacci dei poli, raggiungendo l’Agenzia che è già al lavoro su un varco aperto sulla dimensione demoniaca, che conosciamo come Legione.

Insieme a Gillian di Singularity, Stern inizierà una lotta contro spazio e tempo per contrastare la calata dei demoni. Ci riuscirà?

Dividersi per incontrarsi di nuovo

Diciamo pure che la decisione di seguire strade diverse inizialmente sembra un po’ quella dei film horror americani: dividiamoci per scoprire da dove proviene lo strano rumore. E inevitabilmente si finisce in situazioni in cui qualcuno ci lascia la pelle.

Scortato da diversi paramilitari già posseduti e una schiera (3) angeli, Samuel si prepara ad affrontare a petto nudo la massa di demoni che preme per ritornare sulla Terra. Il suo compito da prescelto è maledetto, perché si troverà a combattere da solo in un mondo dove nessun altro essere umano è riuscito a penetrare, nonostante tutti gli sforzi di Singularity nel contrastare la discesa degli immondi.

Dall’altra parte, la fede vacillante di Duncan non gli permette di contrastare il demone dentro la bambina Morgan. L’innocente creatura è soggiogata ormai dal suo demone, la preghiera di padre Duncan è troppo debole, talmente tanto da lasciare che l’essere demoniaco possa danneggiare il corpo ospite, facendolo gettare dal balcone.

Un episodio simile, mai successo al prelato, lo traumatizza: la sua poca efficienza nel fare il suo “lavoro” lo porta a ritornare alle origini, a cercare se stesso nelle terre natìe, a cercare una risposta al maledetto episodio durante il Bloody Sunday e per il quale il demone continua a tenerlo. Si scatenano le forze che tengono legato Duncan al suo passato, alle sue ferite, ai suoi dolori.

Il male più grande, Samuel Stern di Bugs Comics.

Fumasoli, Filadoro e Savegnago in Samuel Stern di Bugs Comics hanno finora suonato la loro migliore melodia come un trio d’archi magnificamente sincronizzato. Incastrare due anime volte al bene ma con caratteri forti e contrastanti non è affatto facile, soprattutto quando si desidera farli convergere verso un fine comune.

A descrivere visivamente la lotta dei due ci pensa la certosina pulizia del tratto di Luca Lamberti. È sempre difficile disegnare un ammasso di oscurità e cattiveria senza ridurla a una semplice palla di colore nero: Lamberti invece riesce a definire magistralmente ogni contorno demoniaco, ogni saetta extradimensionale, ogni occhio vitreo e colmo di cattiveria e dolore.

Un dolore che si amplifica pagina dopo pagina, e che risulta ancora più profondo e maestoso fin dalla doppia cover Samuel/Duncan, firmata da Piccioni, Di Vincenzo e Tanzillo.

Dopo due anni dal numero 1, si chiude con questi due albi di Samuel Stern una sorta di “prima stagione” di Samuel Stern. Abbiamo scoperto cosa anima i due esorcisti di stanza a Edimburgo, quali altri demoni ci made in Bugs Comics ci tormenteranno il sonno nei prossimi mesi? Lo scopriremo solo in edicola (e in fumetteria, con le ri-edizioni in volume)!