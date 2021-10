Ninja Kamui – sono morti Sanpei Shirato e Tetsuji Okamoto

Il mondo dei manga piange la scomparsa dei fratelli Sanpei Shirato e Tetsuji Okamoto, autori della saga di Ninja Kamui.

Il maestro Shirato (all’anagrafe Nobuo Okamoto) si è spento lo scorso 8 Ottobre 2021 per una polmonite da aspirazione all’età di 89 anni.

Il fratello minore Tetsuji Okamoto è morto il 12 Ottobre 2021 a causa di una polmonite interstiziale.

I due maestri hanno lavorato insieme a Kamui Den Dai Ni-bu e Kamui Gaiden: Saikai.

Shirato è anche noto per opere come Sasuke e Kagemaru Den, quest’ultimo pubblicato da Hazard Edizioni in Italia.

Sempre Hazard ha dato alle stampe il volume unico Akame – The red eyes.

Ninja Kamui è arrivato in Italia prima con la serie anime del 1969 e poi con il manga Kamui Gaiden nei primi Anni 90 uscito parzialmente sulla rivista Mangazine di Granata Press.

La serie anime è uscita in DVD per Yamato Video e trasmessa su Man-Ga:

Nel mondo dei ninja esistono regole che nessuno può violare. Per chi le infrange c’è solo la morte.

Ma un uomo ha scelto di affrontare questo destino dove, ad ogni istante, i raggi del Sole o il bagliore della Luna possono trasformarsi nella morte. Egli percorre la via più lunga e impervia, superando il vento e l’oscurità, solo e braccato. Il suo nome è Kamui, il ninja fuggiasco.

Kamui è in fuga dal clan ninja in cui è stato allevato e deve nascondersi dalle sempre nuove insidie che gli vengono tese, attraverso un Giappone feudale tormentato dalla guerra e dalle ingiustizie.

Tratto dall’omonimo manga di Sanpei Shirato, è stato uno dei primi cartoni animati giapponesi a tema non robotico ad arrivare in Italia.

‘L’invincibile ninja Kamui’ è stato una pietra miliare nello sviluppo della mitologia dei ninja, e sorprende ancor oggi per la sua crudezza.