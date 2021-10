Lupin III – su Italia 1 gli special in prima visione tv

Le Avventure di Lupin III compie 50 anni e Italia 1 è pronta a festeggiare l’anniversario con una programmazione speciale dedicata.

Da Sabato 23 Ottobre, infatti, parte un ciclo di special tv e film che terrà compagnia agli appassionati ogni settimana alle 7:45.

Si inizia con tre special in prima visione tv, che gli abbonati a Prime Video hanno già avuto modo di vedere:

Lupin The 3rd – La partita italiana

Lupin riceve una lettera di sfida da parte di un misterioso signore detto Il Conte Mascherato. In ballo niente meno che l’eredità del famoso Conte di Cagliostro.

Lupin The 3rd – Addio, amico mio

Jigen improvvisamente volta le spalle ai suoi cari compagni di una vita. Che cosa succede?

Lupin The 3rd – Prigioniero del passato

Prigione di El Guille, Regno di Dorente. L’esecuzione di Finnegan, uomo che ha sempre aiutato i suoi “colleghi” ladri in passato, è stata decisa. Finnegan è un criminale che ha donato ai poveri tanti tesori, è un moderno Robin Hood. Per questo, Lupin decide di raggiungere Dorrente per salvarlo.

Ricordiamo che dal 9 Ottobre 2021 su Prime Video è in corso la diffusione in simulcast della sesta serie di Lupin III:

Tornano le avventure del famoso e famigerato ladro Lupin, come sempre accompagnato dai compari Jigen, Goemon e la bellissima Fujiko.