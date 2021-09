Lupin III – i nuovi film e special su Prime Video

Lupin III ritorna su Amazon Prime Video con tanti nuovi film animati e special tv.

Tra gli special si segnalano gli inediti, doppiati per la prima volta in Italiano a cura di Yamato Video, Prigioniero del passato, Addio, Amico Mio e La Partita Italiana.

Gli abbonati al servizio video di Amazon possono guardare queste avventure di Lupin da Lunedì 13 Settembre 2021.

I film di Lupin III su Prime Video

La Pietra della Saggezza

Un’avventura sfrenata, dalle sinistre montagne della Transilvania alle sabbie dei faraoni. Un mistero mortale che si svela dalle strade di Parigi fino alle spiagge di un paradiso tropicale. Lupin III questa volta è deciso a rischiare il tutto per tutto pur di fare sua la bella Fujiko. Ma perché ogni volta trova sul suo cammino indizi che portano a un misterioso oggetto associato alla vita eterna? E Lupin, è davvero solo interessato a Fujiko, mentre si prepara all’appuntamento con il destino e affronta Mamoo, il più mortale dei nemici?

La Leggenda dell’Oro di Babilonia

A quanto pare, la leggendaria Torre di Babele è stata interamente realizzata in oro e ora si trova nel sottosuolo di New York. E’ un’occasione troppo ghiotta per Lupin!

Il Castello di Cagliostro

Questa volta Lupin e il fedele Jigen hanno rintracciato la fonte delle banconote false che stanno mettendo in ginocchio l’economia mondiale: il piccolo paese di Cagliostro, governato dall’omonimo conte. Tra le mura di pietra del suo castello, il conte tiene imprigionata la bella principessa Clarisse, che conosce la chiave per un tesoro inimmaginabile.

Gli special su Prime Video

Verde Contro Rosso Nuova Versione

Lupin III è misteriosamente scomparso e ha lasciato posto ad una folta schiera di impostori. Mentre l’ispettore Zenigata cerca di capire se il vero Lupin si nasconde tra la folla di imitatori, un misterioso diamante, il Cubo di Ghiaccio, viene affidato alle cure di un’importante azienda. E il vero Lupin dovrà affrontare il suo miglior imitatore, che indossa la giacca verde. Chi vincerà? E chi è in definitiva il vero Lupin?

La Partita Italiana

Lupin riceve una lettera di sfida da parte di un misterioso signore detto Il Conte Mascherato. In ballo niente meno che l’eredità del famoso Conte di Cagliostro.

Addio, Amico Mio

Lo special di “Lupin con la giacca nera” è incentrato sul tradimento di Jigen e sulla intensa battaglia tra Jigen, Lupin & Goemon per il destino del diamante Time Crystal — la chiave per controllare un super computer quantistico in grado di dominare il mondo.

Prigioniero del Passato

Prigione di El Guille, Regno di Dorente. L’esecuzione di Finnegan, uomo che ha sempre aiutato i suoi “colleghi” ladri in passato, è stata decisa. Finnegan è un criminale che ha donato ai poveri tanti tesori, è un moderno Robin Hood. Per questo, Lupin decide di raggiungere Dorrente per salvarlo.

Acquista Il Castello Di Cagliostro (Edizione Limitata 4K UHD + Blu-ray + Card)