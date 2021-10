Demon Slayer – La Saga del Treno Mugen, slitta l’episodio 4

Demon Slayer – La Saga del Treno Mugen è la versione televisiva del film Il Treno Mugen che ha debuttato anche in Italia su Crunchyroll il 10 Ottobre 2021.

Il sito web ufficiale della trasposizione anime del manga di Koyoharu Gotouge ha annunciato che l’episodio 4 di questo arco narrativo subirà un ritardo.

A causa della copertura televisiva delle elezioni parlamentari, l’episodio slitta di una settimana dal 31 Ottobre 2021 al 7 Novembre 2021.

Anche lo streaming slitterà di una settimana.

Demon Slayer: Mugen Train Arc è composto da sei episodi riadattati con una nuova colona sonora e da un episodio mai visto prima, il primo, che racconta la storia di una missione accettata da Kyojuro Rengoku, per un totale di sette episodi. LiSA torna a cantare la sigla d’apertura dell’anime “Akeboshi” mentre la sigla di chiusura s’intitola “Shirogane”.

Ricordiamo che il 5 Dicembre, salvo ulteriori ritardi, debutterà l’attesa seconda stagione — l’arco narrativo del quartiere dei divertimenti.

Crunchyroll distribuirà anche questi episodi:

Demon Slayer: Entertainment District Arc vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere dell’intrattenimento di Yoshiwara e affronteranno il demone Daki (Upper Six), doppiato da Miyuki Sawashiro. Un nuovo episodio speciale darà il via a questa parte della storia che avviene dopo la conclusione dell’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Aimer canterà la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.