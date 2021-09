Le uscite manga Magic Press di Ottobre 2021 vedono il debutto de Il buio oltre la finestra triangolare, di Last Game e di 1001 notti alle terme.

Di seguito tutte le nuove uscite manga Magic Press di Ottobre 2021.

Le uscite manga Magic Press di Ottobre 2021 – 801 yaoi

Il buio oltre la finestra triangolare vol.1

Autrice: Tomoko Yamashita

Uscita: 14 ottobre 2021

Kosuke Mikado ha un’abilità molto particolare: vede spiriti e fantasmi. Teme moltissimo il buio e le apparizioni che lo perseguitano, ma l’incontro con l’esorcista Rihito Hiyakawa potrebbe risolvere i suoi problemi, e chissà che tra i due non nasca anche qualcosa in più di una collaborazione “paranormale”.

Kabuki-cho Bad Trip

Autrice: Eiji Nagisa

Uscita: 7 ottobre 2021

Toru è l’host più richiesto di Kabuki-cho, il quartiere a luci rosse di Tokyo, popolare nel distretto grazie alla sua bellezza e alla capacità di leggere nel pensiero. Il segreto di cui è più geloso è il suo amore verso il modello Mizuki Hikawa e, incontrandolo, cede al desiderio di leggere nella sua mente, dove trova pensieri che lo lasciano sorpreso…

Finder 8: Promessa segreta nel mirino – Regular edition

Autrice: Ayano Yamane

Uscita: 7 ottobre

Il fotografo Akihito Takaba è ormai più che coinvolto negli affari del boss Ryuichi Asami, il quale ha scelto il giovane come suo amante. Akihito scopre che uno degli scagnozzi di Asami lo ha tradito e decide di documentarne le malefatte, rischiando la vita.

Linea Shojo

Last Game vol.1

Autrice: Shinobu Amano

Uscita: 14 ottobre 2021

Skip Beat! vol.7

Autrice: Yoshiki Nakamura

Uscita: 14 ottobre 2021

Kyoko vuole diventare più famosa di Sho Fuwa, suo vecchio amore che l’ha umiliata e si è preso gioco di lei una volta arrivato a far parte del mondo degli idol. Le sfide sono ancora tante, ma l’impresa sembra ogni giorno più raggiungibile. Intanto, comincia a provare a uscire

Adekan vol.12

Autore: Tsukiji Nao

Uscita: 14 ottobre

Nuove avventure e casi da risolvere attendono Shiro e Kojiro, un duo ormai diventato inseparabile. Shiro cerca di raggiungere la donna sconosciuta a cui ha promesso il suo cuore, ma per quanto possano essere efficaci i suoi travestimenti le guardie che proteggono la principessa sembrano essere invincibili e impossibili da ingannare.

Black Magic – Hentai

1001 notti alle terme

Autore: Omina Tachibana

Uscita: 14 ottobre 2021

Con Omina Tachibana il rischio di passare una serata in solitudine non è contemplato! Dalle ragazze più giovani e inesperte a quelle più mature e intraprendenti, l’harem di “1001 notti alle terme” non vi farà annoiare!

Twin milf vol.2

Autore: Yotoku Tatsunami

Uscita: 14 ottobre 2021

Yumi e Nami, due donne mature, si contendono le attenzioni di un ragazzo molto più giovane di loro utilizzandolo come fosse un giocattolo. Il giovane Shinji è più che disposto ad assecondare le loro richieste, ma quello che è iniziato come un gioco potrebbe diventare qualcosa di più!

