Sword Art Online – nuovo manga in arrivo

Sword Art Online godrà di un nuovo manga che debutterà il 27 Ottobre 2021 sulle pagine del numero 12 della rivista Monthly Comic Dengeki Daioh.

Il manga è a cura di Kimi, il quale offrirà una rivisitazione dell’arco narrativo di Aincrad con scene non mostrate nella serie anime, come l’incontro con Kopel.

Le premesse sono simili all’idea alla base di SAO: Progressive, ma la rivista fa notare che questo manga si basa soltanto sulle light novel originali di Reki Kawahara.

Ricordiamo che Progressive rivisita la saga di Aincrad mostrando le avventure di Kirito piano dopo piano; la serie di light novel è firmata dallo stesso Kawahara.

Ha già ispirato un manga, mentre il 30 Ottobre uscirà il film d’animazione.

In Italia J-POP pubblica manga e novel del franchise, Dynit gli anime.

Gli anime sono disponibili in streaming sulle principali piattaforme, tra cui VVVVID:

Nel 2022, la realtà virtuale è pronta a diventare un fenomeno di massa grazie a un gioco di ruolo online e multiplayer chiamato “Sword Art Online” (SAO).

Per controllare gli avatar, i giocatori di SAO utilizzano direttamente la loro mente grazie alla tecnologia “NerveGear”. Kazuto “Kirito” Kirigaya è uno dei beta-tester che provano il gioco in anteprima.

Peccato che ben presto Kirito e gli altri diecimila avventurieri virtuali scopriranno che non esiste il log-out dal mondo di Aincrad.

La lotta per la sopravvivenza in SAO e nel mondo reale ha inizio.