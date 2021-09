One Piece – l’epico teaser poster dell’episodio 1000

L’anime che adatta il One Piece di Eiichiro Oda festeggerà a Novembre la messa in onda dell’episodio 1000.

Toei Animation ha pubblicato l’epico teaser poster dell’episodio attraverso i propri canali social ufficiali.

Ve lo riportiamo a seguire:

La battaglia tra la Ciurma di Cappello di Paglia e i Pirati delle Cento Bestie a Onigashima si avvicina quindi alla conclusione e con la trasmissione dell’episodio 1000 potrebbe arrivare un annuncio speciale.

La serie anime va in onda dal 20 Ottobre 1999 sull’emittente giapponese Fuji TV.

In Italia Crunchyroll la diffonde in simulcast nell’edizione sottotitolata dalla saga del paese di Wa e sta recuperando gli archi narrativi precedenti.

Mediaset ha doppiato i primi 578 episodi, che ripropone periodicamente sulle proprie reti in attesa dei restanti episodi.

Il manga esce per Edizioni Star Comics:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom.

Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.