One Piece – grande annuncio in arrivo

L’anime tratto dallo shonen manga One Piece di Eiichiro Oda taglierà il traguardo dell’episodio numero 1000 questo Autunno.

Stando a indiscrezioni raccolte dalla pagina specializzata WSJ, in occasione dell’episodio 1000 verrà fatto un annuncio speciale.

In attesa dell’episodio e dell’annuncio, ricordiamo che con la puntata 990 del 5 Settembre 2021 Yamato entrerà nel cast.

A proposito di One Piece

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 uscirà il 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Stando al redattore Kohei Onishi leggeremo l’ultimo capitolo della serie non prima di 4 o 5 anni.

Il 3 Settembre, inoltre, partirà la nuova edizione Jump Remix.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

La longeva serie anime è disponibile su Crunchyroll in edizione sottotitolata; Mediaset dovrebbe riprendere il doppiaggio degli episodi per la messa in onda televisiva.

Netflix sta sviluppando la serie live action.

Una statua di Nami è stata recentemente inaugurata a Kumamoto, paese natale di Eiichiro Oda.

Sul numero 39 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha è uscito il capitolo 216 reinterpretato da Naoshi Komi (Nisekoi), disponibile contemporaneamente tradotto in Inglese su Manga Plus per la lettura gratuita.

Sui numeri 40 e 41 di Jump, inoltre, verranno pubblicati altri due capitoli speciali.

