24/7 di Nova | Recensione

Avete il fottutissimo desiderio di vedervi uno di quei film splatteroni, di serie Z, ma li avete già visti tutti (anche quelli coreani)? Allora correte verso la prima fumetteria e acquistate 24/7, la seconda opera di Nova pubblicata dalla casa editrice milanese Bao Publishing. Troverete pomodori mutanti, strani commessi quasi eroi (ma non troppo), crocchette per gatti Sid Micious e tanto, tanto putridume in salsa grindcore!

Dante è uno di noi, Dante siamo noi: un ragazzo sui 25 che è stato appena assunto come commesso in un discount aperto 24/7. La sua vita si alterna tra lavoro con colleghi “meh”, pattumiera da svuotare, PornHub e il ricordo di una fidanzata che tarda a sbiadire. Dall’altra parte della sua città, fregandosene del romanticismo d’altri tempi, uno strano virus inizia a invadere dei pomodori raccolti, che saranno distribuiti anche nei discount lì vicino…

I mutanti al supermercato di Nova

24/7 fa un percorso diametralmente opposto rispetto alla sua sorella maggiore Stelle o sparo(Bao Publishing). Se il primo lavoro aveva un approccio più intimista ed emo, questa seconda opera è letteralmente Clerks con la regia di Robert Rodriguez e Lloyd Kauffman: un graphic novel splatter, condito da musica gore e prospettive disfattiste.

I personaggi che agiscono intorno a quel momento lungo poche giornate sono solo sprazzi di vita in mezzo a qualcosa più grande di loro, ovvero un batterio/virus/strano-coso capace di mutare le persone. Ogni cosa prende vita, i prodotti del supermercato hanno i loro 15 cm² di notorietà e cercano di essere guardati a tutti i costi dall’occhio confuso del lettore.

La rappresentazione dell’orrore, del mostro da film made in Troma è finalizzata alla pura degustazione del momento grottesco. Anche gli stessi personaggi si comportano come tali e nessuno riesce a essere eroe fino all’ultimo. Inoltre tutti vivono la disillusione della ricerca del lavoro, che parte già da perdente: si respira l’accettazione di ciò che ci si propina davanti, nonostante gli sforzi che si fanno quotidianamente per migliorare il tenore di vita. Li vedi tutti così, con quello sguardo un po’ “meh“.

In questa nuova uscita, troviamo una Nova nella sua forma più vera: il racconto, i disegni e l’esoterico lettering dei titoli dei capitoli sono una proiezione dei suoi gusti personali. Durante la lettura, si ha la sensazione che l’autrice ti abbia invitato a casa sua per chiedere una mano ad aggiustare la tapparella rotta e, «già che ci sei», ti fa vedere tutta la collezione di dvd, libri e fumetti esposti in salotto. Decisamente un racconto entusiasta ed esaltante!

24/7 non è solo il segnale di un esercizio sempre aperto, ma anche una pratica bdsm dove il rapporto tra master e schiavo è continuo e continuativo.

Un po’ come l’assoggettamento di Dante al ricordo di una vecchia fiamma che (forse) ritornerà.

Un po’ come l’assoggettamento di un’intera generazione di giovani che si ritroverà a vivere per sempre il mito disilluso del posto di lavoro.

E un po’ come il lettore che viene preso continuamente a schiaffi da un tratto spigoloso e tagliente, oltre che da un Tecnhicolor accecante color “sabbia Anni Novanta”.

La copertina richiama una scatola di cereali: gustosa e appetibile fuori, una delusione dentro. Un momento, con questo non intendo affermare che l’opera di Nova non sia interessante, anzi: solo si ha la sensazione di entrare con un braccio dentro la scatola per cercare la “sorpresa all’interno” ed esserne risucchiati.

E non uscirne più.

E questo per 24h su 24, 7 giorni su 7.

