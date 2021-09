Belle e Mamoru Hosoda a Roma per Alice nella Città

Belle – Ryu to Sobakasu no Hime (La principessa lentigginosa e il drago) e Mamoru Hosoda arrivano a Roma in occasione di Alice nella Città.

Il regista giapponese annuncerà l’uscita del suo recente successo nelle sale italiane e festeggerà i 10 anni dello Studio Chizu.

Grazie a una masterclass aperta al pubblico gli appassionati di anime avranno quindi la rara opportunità di interagire con il maestro.

La sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni, è in programma dal 14 al 24 ottobre 2021.

Si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica e l’Auditorium della Conciliazione.

Belle uscirà prossimamente al cinema grazie a Koch Media e I Wonder Pictures:

Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella vita, Suzu scopre un mondo virtuale noto come [U], dove assume il ruolo di Belle, un avatar che in poco tempo le permette di diventare una cantante di fama mondiale. All’improvviso una misteriosa creatura, un drago, appare davanti a lei e insieme, intraprendono un viaggio ricco di avventure, sfide e amore, alla ricerca della loro vera natura.

