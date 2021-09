Goen – gli annunci manga da Mega 284

Goen ha annunciato alcune novità manga attraverso le pagine del numero 284 del catalogo Mega di Pegasus Distribuzioni.

L’ASSISTENTE DEL MESE VOL. 1

di Tsubaki Izumi

Mirai Collection 52

13×18, B+sc, 200 pp, b/n

Shonen/comedy/Slice of life

9788892842540

€ 3,95 cut price edition

0 MAN VOL. 1 [DI 2]

di Osamu Tezuka

GX Collection

15×21, B+sc, 600 pp

Shonen/Action/SF

9788892842533

€ 17,95

Immaginate una specie intelligente, parallela a quella umana, che si è evoluta dagli scoiattoli anziché dalle scimmie. Una specie di esseri super-intelligenti, che aspettano nell’ombra e tramano per prendere il controllo dalle “scimmie evolute, esseri inferiori dediti alla guerra e alla violenza.

Ma due eventi cambieranno tutto: prima la decisione di uno degli “0 Men” di iniziare una massiccia invasione contro gli umani, e, a opporsi a questa follia, il coraggio del giovane Ricky, uno “0 Man” che è stato cresciuto come un umano.

Una nuova, straordinaria avventura del Dio dei Manga, Osamu Tezuka, in un’edizione “GX”, integrale di grandissimo pregio.