Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 16 settembre: le novità

Tutte le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 16 settembre, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Le uscite Marvel, Panini e Disney del 16 settembre 2021

Le uscite Marvel del 16 settembre

Thor & Loki: Doppia Dose di Guai!

Autori: Mariko Tamaki, Gurihiru

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 20.5X28.5

Contiene: Thor & Loki: Double Trouble (2021) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705581

11,90 €

Sono fratelli, dei e figli di Odino, ma Thor e Loki non vanno affatto d’accordo!

Quando il Dio degli inganni lancia la sfida di rubare una reliquia di Odino, il Dio del Tuono non riesce proprio a dire di no!

Una divertente serie per lettori young adult con protagonisti due dei personaggi più popolari della Marvel!

Dal team creativo dell’amatissimo Spider-Man & Venom: Doppia dose di guai!

Fantastici Quattro 2

Mr. e Mrs. Grimm

Marvel Collection

Autori: Dan Slott, Aaron Kuder, Fred Hembeck, Gail Simone, AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Fantastic Four: Wedding Special (2019) #1, Fantastic Four (2018) #5, Fantastic Four (1961) #8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828704928

16,00 €

Ben “la Cosa” Grimm e Alicia Masters stanno per pronunciare il fatidico sì.

Finalmente il matrimonio per cui hanno aspettato anni, e voi siete tutti invitati!

È tutto vero! Niente sogni! Niente inganni! E nemmeno uno Skrull in giro!

Un addio al celibato, un addio al nubilato e una fantastica cerimonia in puro stile Marvel

Heroes Reborn 2

Gli Eroi Più Potenti d’America

Champions

Autori: Ethan Sacks, Ed Brisson, Roland Boschi, Vita Ayala, AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: Heroes Reborn: Squadron Savage (2020) #1, Heroes Reborn: Marvel Double Action (2021) #1, Heroes Reborn: American Knights (2021) #1, Heroes Reborn: Night-Gwen (2021) #1, Heroes Reborn: Weapon X & Final Flight (2021) #1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705512

16,00 €

Altre cinque storie ambientate nella realtà distorta di Heroes Reborn.

Ci sono minacce che richiedono un approccio più diretto di quello dello Squadrone Supremo, ed è qui che entrano in scena Elektra e il suo team!

E mentre il commissario di polizia Luke Cage ha avviato una guerra personale contro i vigilantes, scopriamo la doppia vita della psichiatra del Ravencroft Gwendolyne Stacy e seguiamo le gesta dei protettori del Canada.

Inoltre, direttamente dal passato dello Squadrone, il tragico scontro tra Nighthawk e Goblin nella notte della morte di…

Io Sono Carnage

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #361/363, Spider-Man Unlimited (1993) #1, Carnage: Mind Bomb (1996) #1, Carnage: It’s a Wonderful Life (1996) #1, Peter Parker: Spider-Man (1999) #13, Venom vs. Carnage (2004) #1, Carnage USA (2011) #1, Superior Carnage (2013) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828701378

25,00 €

Quando il serial killer Cletus Kasady entra in contatto con il simbionte del costume di Venom, nasce Carnage, il più spietato e inarrestabile super criminale dell’Universo Marvel!

Una selezione di storie che mostrano la nascita del personaggio e tutti i momenti chiave della sua ventennale avventura editoriale!

All’interno, un ricco apparato redazionale con articoli e approfondimenti sul C-Man e sulle saghe di cui è stato protagonista!

320 pagine per prepararsi in grande stile al sequel di Venom!

Le uscite Panini del 16 settembre

Un’Estate Crudele

Una Graphic Novel di Criminal

Autori: Ed Brubaker, Sean Philips

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 17X26

Contiene: Criminal (2019) #1, #5/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828705956

29,00 €

Nell’estate del 1988, Teeg Lawless torna a casa per pianificare il più grosso colpo della sua carriera criminale, ma il figlio Ricky e i suoi amici stanno iniziando a percorrere le sue stesse orme, e questa sta per diventare la peggior estate delle loro vite. Il racconto epico di una tragedia, un nuovo frammento della più celebrata serie noir a fumetti del fumetto a stelle e strisce: una nuova, imperdibile graphic novel di Criminal.

Star Wars Romanzi: Maestro e Apprendista

Autori: Claudia Gray

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 400

Formato: 14.4X21.6

Contiene: Star Wars: Master and Apprentice

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828705796

24,00 €

Un Jedi deve essere un guerriero senza paura, un guardiano della giustizia e uno studioso delle vie della Forza. Ma forse il dovere più importante di un Jedi è trasmettere ciò che ha appreso. Il Maestro Yoda ha addestrato Dooku, Dooku ha addestrato Qui-Gon Jinn, e ora Qui-Gon ha un proprio Padawan: Obi-Wan Kenobi. Ma un’offerta inaspettata minaccia il legame tra Qui-Gon e Obi-Wan, mentre i due navigano verso un nuovo, pericoloso pianeta e un futuro incerto!

Klaus 1

Panini Comics 100% HD

Autori: Dan Mora, Grant Morrison

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 17X26

Contiene: Klaus #1/7

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

24,00 €

Da un passato fantastico, arrivano le origini di Babbo Natale! Dallo stellare team di Grant Morrison e Dan Mora una storia che, in maniera moderna, racconta la lotta dell’empatia contro la grettezza. Inoltre la risposta a un quesito che ci tormenta da anni: cosa fa Santa Claus negli altri 364 giorni dell’anno?

Le uscite Disney dal 16 al 22 settembre

Io Topolino

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 18.3X24.5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

25,00 €

Un nuovo grande volume cartonato dedicato ai personaggi del mondo Disney: questa volta il protagonista è Topolino. Una selezione delle storie più amate, famose, significative per raccontare com’è cambiato nel corso dei decenni l’eroe nato nel 1928 dalla fantasia di Walt Disney. Immancabile quindi è una delle prime avventure a fumetti, Topolino e il mistero dell’uomo nuvola, di Floyd Gottfredson e Ted Osborne, per poi passare da una creazione di Romano Scarpa, Topolino e l’unghia di Kalì. Avanti negli anni, seguendo le matite e le penne degli artisti che più hanno contribuito a far vivere Topolino sulle pagine del giornale a lui dedicato, i lettori potranno rileggere l’emozionante Topolino e il fiume del tempo, scritta da Francesco Artibani e Tito Faraci e disegnata da Corrado Mastantuono in occasione dei settant’anni del topo in braghette rosse. Un libro imperdibile per tutti gli appassionati e i nuovi lettori.

Disney Big 162

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 416

Formato: 12.5X18.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,00 €

Grandi vittorie, eroi, corone e zii&cugini sono i temi del BIG di questo mese. In Topolino e il punto decisivo si scatena una competizione per riuscire a vincere un concorso indetto dalle Negritas e partire per un avventuroso giro intorno al mondo. Nel volume c’è anche la bella Paperino & Paperoga e il mobile caotico, scritta da Fausto Vitaliano e disegnata da Umberto Fizialetti.

Topolino Junior 6

In regalo: il Set di Pasta Modellabile Sambro di Topolino!

Disney Play 20

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 20 set 2021

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 32

Formato: 20X26.5

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,90 €