Gigant – la data della conclusione

Gigant, il seinen manga di Hiroya Oku (Gantz), è prossimo alla conclusione e come sappiamo il volume 10 sarà l’ultimo.

Il numero 19 di Big Comic Superior annuncia ora che la serie si concluderà sul numero 20, in vendita dal 23 Settembre 2021.

A proposito di Gigant

Il maestro Hiroya Oku ha iniziato la serializzazione di Gigant l’8 Dicembre 2017 sulle pagine della rivista di seinen manga Big Comic Superior edita da Shogakukan.

La serie è entrata nell’arco narrativo finale ad Agosto 2020.

Il volume 8 è stato pubblicato lo scorso 30 Marzo nelle librerie del Giappone, mentre il volume 9 è arrivato il 30 Agosto e il 10 uscirà a Dicembre.

In Italia la serie ha debuttato per Planet Manga il 7 Novembre 2019:

UN MANGA MOZZAFIATO DALL’AUTORE DI GANTZ E INUYASHIKI Hiroya Oku è un mangaka totalmente fuori dagli schemi e con questa nuova opera sposta l’asticella dell’assurdo ancora più in alto. Protagonisti della storia: un ragazzo delle superiori che vuole diventare regista e una giovane attrice porno…

Il volume 8 è previsto per Settembre:

HIROYA OKU, L’AUTORE DI GANTZ, NON SMETTE DI STUPIRE Tokyo è teatro di uno scontro fra un mostro gigantesco e Papico.

La prosperosa ragazza in questa occasione non combatterà da sola: insieme a lei ci saranno i membri della squadra speciale proveniente dal futuro…

Lo stesso editore ha pubblicato anche le precedenti opere dell’autore, come 01 – Zero One, Gantz, La Mia Maetel e Inuyashiki; il suo Hen, invece, è uscito per Star Comics/Orion.

Inizia a leggere il manga