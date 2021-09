eFootball 2022 – data di uscita e dettagli

Il cuore di eFootball™ è eFootball™ World, dove i giocatori potranno godersi partite con team reali dal 30 settembre a costo zero. I contenuti includono: Match Offline Gioca contro l’IA o un amico offline con nove club autentici tra cui scegliere: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC.

Scegli tra sei stadi: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium. Eventi Online Vivi l’esperienza matchmaking cross-generation (PlayStation®5 vs. PlayStation®4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) attraverso eventi settimanali con squadre prestabilite e guadagna ricompense come GP.