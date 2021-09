Dopo l’edizione estiva del Modena Nerd a luglio 2021, il polo fieristico Modena Fiere è pronto per ospitare la 12esima edizione del Play, il Festival del Gioco più grande d’Italia, che si terrà dal 3 al 5 settembre 2021.

Il tema che sarà protagonista di questa edizione è un grido alla rinascita e alla voglia di giocare ancora: “Rivincita!”

«Il termine evidenzia da un lato la grande voglia di tornare alla normalità dopo la pandemia, dall’altro sottolinea, in modo simpatico e leggero quel momento noto a tutti in cui, a fine match, gli avversari tornano di nuovo amici e lo sconfitto rilancia la sfida sperando di ribaltare il risultato» come si legge nel comunicato stampa.

Collegato al tema, si celebreranno anche alcune date storiche: i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, i 200 anni dalla morte in prigionia di Napoleone Bonaparte e i 500 anni dalla scomunica di Lutero. Eventi che hanno segnato la sconfitta dei loro protagonisti, ma dai quali il Mondo è cambiato e non è più tornato indietro.

Play, il Festival del Gioco modenese, è un evento che raccoglie ogni tipo di gioco all’interno di più di 18.000 mq di spazio espositivo: videogames, miniature, e-sports e molto altro ancora saranno distribuiti secondo le direttive governative sul distanziamento minimo. Oltre 900 tavoli dove provare giochi di carte, giochi da tavolo, novità e grandi classici saranno debitamente distanziati, in maniera da garantire un gioco sicuro per tutti.

Tra gli eventi e gli incontri di maggior caratura del Play vi segnaliamo:

l’incontro con il dottor Roberto Orosei, lo scienziato che per primo ha scoperto l’esistenza dell’acqua su Marte, e Enoch Fryxelius, uno delle menti dietro il progetto Terraforming Mars;

Modalità di accesso al Play

Il biglietto per partecipare al Play si potrà acquistare solo ed esclusivamente online. L’ingresso al polo fieristico sarà possibile solo se si è in possesso della Certificazione Verde Covid-19 (ottenibile anche a seguito di un tampone negativo, valido 48 ore). Sono esonerati dal mostrare il Green Pass le persone residenti a San Marino e i ragazzi con età inferiore ai 12 anni (potrebbe essere richiesto di mostrare un documento del minore all’ingresso).

Scarica qui la mappa della fiera oppure visita il sito ufficiale del Play per maggiore informazioni!

La manifestazione è organizzata da ModenaFiere, in collaborazione con Ludo Labo e il supporto di Tre Emme, La Tana dei Goblin e La Gilda del Grifone.