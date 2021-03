Arriva per Panini DC Comics Question: Le morti di Vic Sage 1. La DC Black Label ha sostituito l’etichetta Vertigo, che, così come sapranno tutti gli appassionati di fumetti, era destinata alle storie più crude e mature dell’universo DC Comics.

Panini DC sta proponendo i fumetti Black Label in formati particolari, ed è così che è arrivato alle stampe Question: Le morti di Vic Sage 1.

Question: Le morti di Vic Sage 1 – C’è del marcio ad Hub City

Si tratta di una storia che vede ai testi un fuoriclasse del fumetto come Jeff Lemire. Le atmosfere della storia fanno vivere tutto il marcio che abita dentro Hub City.

Vic Sage indossa i panni di Question per riuscire a riportare ordine e giustizia dentro una città corrotta sin dal suo apice. Il sindaco ed i consiglieri comunali alimentano il crimine e l’illegalità.

Vic Sage cerca da giornalista investigativo di portare alla luce alcuni dei più grandi soprusi che legano politica e criminalità di Hub City, ma non basta. Per questo veste anche i panni di Question.

E durante una delle sue missioni notturne il personaggio scoprirà un simbolo che riconduce ad una sorta di massoneria, che lega alcuni gruppi di Hub City da decenni. Sarà l’inizio di una discesa in profondità, alle radici del male.

Jeff Lemire cerca di far parlare i personaggi e le atmosfere, il lettore si trova a vivere fin dalle primissime pagine l’aria di una città cupa, e che non lascia spazio alla speranza.

Per certi versi Hub City è ancora peggio di Gotham, un luogo in cui non sono i super criminali a portare scompiglio e follia, ma sono le persone comuni a vivere in una disperazione tale da lasciarsi trascinare nel marciume.

Interessante, soprattutto nel finale (senza fare spoiler), il modo in cui Vic Sage si approccia al suo passato, in uno spunto che farà da ponte al prossimo albo.

Question: Le morti di Vic Sage 1 – disegni ruvidi d’atmosfera

Mentre i disegni di Denys Cowan, con un tratto grezzo e milleriano, vengono ulteriormente “sporcati” dal grande Bill Sienkiewicz che con le sue chine riesce a infondere ulteriore cupezza alla pagina.

Il DC Black Label sta sfoderando storie notevoli, come Batman Dannato, dando spesso spazio a universi alternativi in cui i personaggi DC Comics sembrano adattarsi a meraviglia (ed in questo senso anche la visione Knightmare di Zack Snyder ne è un esempio).

In questo caso però la DC Black Label serve per collocare nel suo spazio ideale un personaggio come Question, che ha bisogno di non essere imbrigliato dietro limitazioni, ed eventuali censure.

Uno dei personaggi di nicchia dell’universo DC trova, grazie ad autori del calibro di Jeff Lemire e Bill Sienkiewicz, il giusto spazio, vivendo di un po’ di “luce” nell’oscurità.

Questo primo volume dedicato a Question intriga, e spinge a voler capire come andranno avanti le cose. Non si tratta di un incipit particolarmente originale, ma, comunque, riesce a incuriosire.

Interessante è il formato 21X27 proposto da Panini Comics, che riesce a valorizzare i disegni del fumetto, ed anche a permettere una lettura agile.

Tutti i grandi appassionati dell’universo DC Comics potranno scoprire o riscoprire Question grazie a questa storia, che sembra gettare le basi per un fumetto che ricalca la scia dei grandi detective DC: uno su tutti, neanche a dirlo, è il cavaliere oscuro, Batman.

Acquista QUI Question: La morte di Vic Sage 1 – DC Black Label