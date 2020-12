Con il capitolo 1000 del manga infinito scritto e illustrato dal Maestro Eiichiro Oda in arrivo, anche l’anime basato su di esso sta progressivamente entrando nel vivo dell’azione con One Piece 953. Anche grazie a un sonoro pestaggio fra Imperatori!

…E con quale esercito?

Nella prigione di Udon Luffy sta galvanizzando i suoi nuovi alleati, ai quali in questa puntata vedrete aggiungersi una nostra vecchia conoscenza il cui potere potrebbe rivelarsi davvero molto utile, per non dire essenziale, nel combattere una ciurma di pirati composta unicamente da possessori di Frutti del Diavolo di tipo Zoan. Naturalmente, lungi da me essere troppo esplicita in sede di recensione!

Luffy si sta conquistando un numero sempre crescente di nuovi e inaspettati alleati grazxie alla sua capacità di attirare a sé le persone, ma del resto questa non è la prima volta che lo vediamo mettere sottosopra un carcere!

Tuttavia, Cappello di Paglia non è l’unica personalità di spicco lì presente: non dimentichiamo che Hyogoro un tempo è stato un importante e potente boss. E come potrebbero mancare in un carcere degli Yakuza?

Tuttavia, anche avere a disposizione un elevato numero di guerrieri non serve a nulla, se sono disarmati. ma procurarsi le armi a Wano è divenuto quasi impossibile: bisogna escogitare un modo per venire in possesso di un gran numero di armi.

A questo punto, le cose sembrano mettersi piuttosto bene per i nostri, e il giorno della resa dei conti è sempre più vicino…

L’ho fatto per amore

Intanto, a Ringo Hiyori ha già riconosciuto Kawamatsu, il kappa che l’ha allevata dopo la morte prematura dei suoi genitori, avvenuta ormai 20 anni fa. Quando era molto piccoli, Hiyori era molto legata a quel kappa che non mangiava per giorni, pur di sfamare lei. Questo spirito di sacrificio estremo ha sempre colpito moltissimo la piccola Hiyori, che a un certo punto della sua giovanissima vita ha finito per credere che, se voleva che Kawamatsu vivesse, sarebbe dovuta andare via.

Così, una bimba ha deciso di sacrificare la propria sicurezza per cercare, a modo suo, di salvare la vita di colui che, fino a quel momento, aveva sacrificato la propria sicurezza per lei. Un atto di amore profondissimo che ci fa capire fino in fondo come mai Hioyori pianga così tanto di gioia, quando rivede finalmente il suo adorato salvatore.

Anticipazioni

Mentre Kawamatsu riesce a entrare in possesso delle armi necessarie ai guerrieri di Wano per poter combattere contro i loro oppressori, Zoro scopre che esiste una spada leggendaria che una volta è riuscita a fermare il terribile Kaido, nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo Il suo nome è Enma! La grande spada di Oden! Kaizoku ou ni ore wa naru!

Vi ricordo infine che da qualche tempo a questa parte tutti gli episodi della serie di animazione completa di One Piece è disponibile per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda le ultime due puntate di One Piece trasmesse ogni domenica in simulcast con il Giappone, queste saranno sempre disponibili per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

