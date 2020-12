Come oramai ogni anno, anche in questo clima natalizio decisamente particolare, manteniamo la “tradizione” dei consigli per gli acquisti home video sotto l’albero. Ecco i cofanetti film e serie tv da regalare a Natale 2020 tra edizioni da collezione e major varie, perfette per un regalo o autoregalo che sia, in questo periodo in cui dovremo comunque stare forzatamente a casa una bella visione e quindi ben venga alle maratone filmiche e seriali.

Questa volta dividiamo i consigli in 5+1 categorie (horror – anime – supereroi – film d’autore – cult del passato – serie tv). I fumetti sono in un certo qual modo un fil rouge che lega tutti o quasi i nostri consigli per gli acquisti.