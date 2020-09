One Piece: la crudeltà di Eiichiro Oda

2 LA VERA NATURA DEGLI SMILE – KAIDO

Non si vedeva una puntata di One Piece così interessante, stupefacente, spiazzante e densa di notizie e informazioni come quella andata in onda ieri da tempo immemore. Ora, se state continuando a leggere questo articolo sapete già perfettamente di cosa sto parlando, ma il mio intento non è quello di proporvi una fredda cronaca dei fatti, quanto piuttosto mettere in evidenza tutti i sottotesti che si celano dietro questa atroce vicenda.

Kaido e Orochi sono due despoti crudeli, dittatoriali e invischiati con la malavita che opprimono gli abitanti di Wano, ma non tutti: si circondano di persone ricche e influenti che non hanno il coraggio di opporsi a un tale regime perché da esso privilegiati e, per questo, al di sopra di quell’ordine, mentre il resto della popolazione vive nella miseria più totale. Ma, evidentemente, opprimere e affamare la povera gente di Wano non basta.

Quando vediamo qualcuno che sfrutta qualcun altro pensiamo immediatamente che lo sfruttatore si comporti così per il proprio tornaconto personale: “il fine giustifica i mezzi“, e alcuni interpretano questa frase come: “Non importa chi dovrò calpestare, ma otterrò ciò che voglio“. Ma cosa pensate quando vedete qualcuno fare del male a qualcun altro senza alcuna ragione?

Kaido non ha il benché minimo riguardo nei confronti dei suoi sottoposti: fa mangiare ai Waiters, coloro che attendono di entrare nella ciurma delle 100 Bestie, gli Smile, pur sapendo perfettamente che, se i Frutti fossero difettosi, coloro che li hanno consumati finiranno come sappiamo. Ma l’Imperatore non nutre interesse per inezie come questa, e, del resto, abbiamo potuto vedere molti altri pirati che la pensano come lui: i sottoposti sono solo carne da macello nelle mani del loro Capitano. Tutto qui. Viene quindi da chiedersi cosa spinga tutte quelle persone a voler rischiare tanto e a essere trattati così da un despota come Kaido, “ma questa è un’altra storia“.

Eppure, questa non è nemmeno la cosa peggiore che avviene a Wano: il vero mostro è infatti Orochi.