One Piece: 6 cose che non sapete sui Frutti del Diavolo

6 LE ABILITÀ DEI FRUTTI DEL DIAVOLO NON SI ATTIVANO AUTOMATICAMENTE

Così hai mangiato un Frutto del Diavolo e credi di essere diventato più forte. Errore madornale.

Fondamentali per acquisire e padroneggiare i reali poteri di un Frutto del Diavolo sono la comprensione di tali abilità, un duro addestramento e anni di perfezionamento. Tuttavia, alcuni utilizzatori possono padroneggiare al meglio la abilità conferite loro dai Frutti del Diavolo dopo poche ore, mentre a Luffy ci sono voluti anni per capire come usare la sua abilità.

Ricordate il modo in cui lo prendeva in giro Ace quando erano bambini? L’uomo dal Pugno di Fuoco dubitava che il potere del suo fratellino potesse essere utile in qualche modo, poiché Luffy inizialmente era solo in grado di allungarsi e non riusciva a imprimere alcuna forza nei suoi colpi.

Tuttavia, una comprensione più profonda dei propri poteri, insieme a un buon allenamento e al perfezionamento, può anche permettere di manifestare tali poteri in una grande varietà di modi.

Pensate di nuovo a Luffy: da essere deboluccio e incapace di combattere ora può trasformarsi in una sorta di mongolfiera umana ed è in grado di modulare i propri poteri in modo da essere incredibilmente più veloce (Gear Second), fisicamente più imponente grazie all’aumento di dimensioni del proprio pugno (Gear Third) e decisamente più forte (Gear Fourth).