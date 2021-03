L’animazione giapponese ha spopolato ben oltre i propri confini geografici già nei decenni precedenti, come potete vedere anche in questi miei due articoli precedenti:

Non è certamente necessario aver vissuto in prima persona negli anni ’90 per godersi gli anime che sono stati creati in quel periodo: ormai, grazie a Internet, l’accesso alle serie animate più significative del momento, ma anche degli anni passati, è possibile davvero per chiunque disponga di una connessione, senza contare che esistono moltissimi siti web che li distribuiscono in alta definizione e in maniera completamente legale e gratuita.

Poiché le tematiche affrontate e i protagonisti sono molto diversificati fra di loro, dai mecha ai maestri di arti marziali alle storie di avventura ambientate in anni passati ai cacciatori di taglie interplanetari, c’è di certo un anime degli anni ’90 per tutti i gusti!

ATTENZIONE, QUELLA CHE SEGUE NON È IN ALCUN MODO UNA CLASSIFICA! Questo significa che le opere di cui sto per parlarvi non seguono alcun tipo di ordine preciso non solo perché classificarli risulterebbe una impresa davvero titanica, ma anche per lasciare a voi lettori la piena e totale libertà di scegliere quali fra questi vi attirano e vi incuriosiscono di più.

E adesso, andiamo quindi a scoprire insieme 10 degli anime più significativi, influenti e affascinanti degli anni ’90 in questo articolo speciale di approfondimento!