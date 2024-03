Tra le uscite J-POP Manga del 20 marzo 2024 troviamo La Nave di Teseo 9, Lei e il suo cane da guardia 4, Medalist 6, Noyu Girl 3, Shadows House 14, World’s End Harem 16.

Dal catalogo Image arriva sugli scaffali a marchio Edizioni BD il primo volume di Black Cloak. Tra elfi, sirene, inusitate tecnologie e potenti magie i Mantelli Neri devono indagare su una sanguinosa serie di omicidi che potrebbe destabilizzare i fragili equilibri del regno. Un esplosivo mix di generi tra fantasy, fantascienza e noir a firma dall’autrice vincitrice del Premio Eisner Kelly Thomson con i disegni di Meredith Mcclaren.

Disponibile dal 20 marzo anche il secondo volume di Kaya, la nuova serie d’avventura di Wes Craig incensata da autori di culto come Robert Kirkman e Kieron Gillen.

Le uscite J-POP Manga del 20 marzo 2024

La nave di Teseo 9

di Toshiya Higashimoto

7,50€

Mentre la casa del signor Tanaka è avvolta dalle fiamme, il misterioso uomo che afferma di essere lo zio di Mikio fa visita alla famiglia Sano… Per cercare di fermare lo spietato assassino, Shin e Bungo decidono di recarsi a casa di Mikio…

Lei e il suo cane da guardia 4

di Hatsuharu

6,50€

Isaku, la nipote di un boss malavitoso, e il suo wakagashira iperprotettivo Keiya Uto si trovano ad avere a che fare con Mikio Tanuki, un liceale nella stessa situazione familiare della protagonista, che si avvicina ai due chiedendo di diventare amici.

Medalist 6

di Tsurumaikada

6,90€

Alla gara del blocco del Chubu, le atlete mettono in mostra il meglio a loro disposizione. A Yuna, capace di eseguire con successo una difficile sequenza di salti composta da triplo lutz più triplo loop, si contrappone Inori, che ha appena appreso il triplo salchow. Eppure Tsukasa dichiara con fermezza che sarà lei a ottenere il primo premio. I due metteranno in atto l’azzardo più grande che chiunque abbia mai compiuto, così da mantenere la promessa scambiata quel giorno.

Shadows House 14

di somato

6,50€

Il duello ha inizio e i bambini assistono con il fiato sospeso. Uno scontro che non può risolversi senza feriti e che metterà in discussione l’esistenza stessa dei detentori della stella. Gli effetti del lavaggio del cervello si stanno indebolendo sempre più ed è difficile predire ciò che accadrà. Chi si dimostrerà degno della stella?

World’s End Harem 16

di Link e Kotaro Shono

6,50€

Diversi anni dopo la sconfitta del virus MK, che aveva decimato i maschi sulla Terra, migliaia di uomini possono finalmente risvegliarsi dal sonno criogenico che li teneva al sicuro dalla pandemia. Tuttavia, i dormienti risvegliati sono colpiti da un altro grave problema: la loro libido è svanita! Una questione non da poco, in un mondo da ripopolare e nel quale ci sono 10.000 donne per ogni uomo rimasto in vita. Anche Riku, studente delle superiori, sta affrontando il problema, quando inizia a provare strane fitte di desiderio. Un’eccezionale unicità che è stata, in qualche modo, notata da una misteriosa sconosciuta, che rivela a Riku di vedere in lui… la chiave nella lotta per salvare la razza umana!

Noyu Girl 3

di Haro Aso e Shiro Yoshida

7,50€

Le terme selvagge, ovvero sorgenti termali che si trovano spontaneamente in natura e non sono in alcun modo collegate ad attività commerciali. Hibari Otaka è una vera appassionata di questi luoghi e non esiste montagna troppo alta, foresta troppo fitta, o mare troppo profondo capace di tenerla lontana da questi luoghi magici, sospesi in una realtà che trascende il tempo e lo spazio!

Black Cloak 1 – I Mantelli Neri

di Kelly Thompson e Meredith McLaren

18,00€

Essex e Pax sono due Mantelli Neri e stanno investigando sull’omicidio dell’amatissimo principe di Kiros, l’ultima città del mondo conosciuto. Un mondo che, tra guerre magiche e segreti, rischia la rovina totale se non risolveranno il caso… Segreti. Sangue. Sirene. Cosa si potrebbe volere di più?

Kaya 2 – Le Lande Venefiche

di Wes Craig

17,00€

Kaya aveva una missione: scortare il fratellastro, un bambino destinato a distruggere il malvagio impero che ha annientato il suo popolo, in un remoto rifugio sicuro. Adesso, però, Jin è stato rapito e trascinato nelle terre dei mutanti. Accompagnata da alleati improbabili, la ragazza si lancerà in una nuova avventura cercando di abbattere tutti gli ostacoli sulla sua strada verso le terribili lande venefiche!

RISTAMPE

Duds Hunt NUOVA EDIZIONE

Reset NUOVA EDIZIONE

Manhole BOX VOL. 1-3

Noise BOX VOL. 1-3

Prophecy BOX VOL. 1-3

Re:Zeri Truth of Zero 6, 8

Magical Girl SPEC-OPS Asuka 1

Hell’s Paradise – JigoKuraku 12, 13

HoriMiya 8, 15

Sun Ken Rok 3, 13

Persona 5 – 1

Hirayasumi 1, 3

USCITE DIGITALI

La nave di Teseo 9