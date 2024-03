Tra le uscite manga Star Comics del 19 marzo 2024 troviamo gli esordi di Marriagetoxin (anche nella speciale edizione cofanetto) e di Ginka & Gluna e il finale di Scum’s Wish, oltre ai consueti successi della casa editrice tra cui un nuovo volume della Dragon Ball Ultimate Edition del maestro Akira Toriyama, la cui scomparsa ha recentemente sconvolto il mondo.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 19 marzo 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 19 marzo 2024

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 45

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Kogoro ha l’occasione di avere un confronto televisivo con Toshizo Nose, un giocatore di baseball professionista, e Masaharu Motoyama, una celebrità dei programmi sportivi. Si reca quindi a Okinawa, dove però si ritrova davanti al cadavere di Nose. Il colpevole sembrerebbe essere in tutto e per tutto Motoyama, che però ha dalla sua un alibi di ferro! Riuscirà Conan ha scoprire la verità?

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 23

di Akira Toriyama

€ 15,00

Goku è riuscito a sconfiggere il terribile Freezer grazie alla trasformazione in Super Saiyan ma pare sia rimasto coinvolto nell’esplosione del pianeta Namecc. Quando però i suoi amici cercano di riportarlo in vita grazie alle sfere di Polunga, il potente drago rivela loro di non poter esaudire il desiderio poiché… Goku è vivo! Ma dove sarà finito? Un anno dopo, mentre ancora aspettano il suo ritorno, Crilin, Gohan e gli altri percepiscono un Ki malvagio e molto potente avvicinarsi alla Terra. Si tratta di Freezer, miracolosamente sopravvissuto e ora disposto a tutto pur di vendicarsi! Ma assieme a lui farà la sua comparsa anche un nuovo, misterioso Super Saiyan…

GINKA & GLÜNA n. 1

TECHNO n.328

di Shinpei Watanabe

€ 5,90

LA PRIMA OPERA DEL TALENTUOSO SHINPEI WATANABE, FRA LE SERIE PIÙ AMATE DELLA PIATTAFORMA MANGA PLUS!

L’indomita Glüna vive da sola in mezzo ai monti. Un giorno, mentre sta rincasando, si imbatte in un misterioso pupazzo di neve che si muove e parla… Il suo nome è Ginka e, in segno di gratitudine per il cappello e la sciarpa ricevuti dalla bambina, accetta di addestrarla per realizzare il suo sogno: diventare una maga! I due decidono così di lasciare le montagne per iniziare un incredibile viaggio verso l’avventura…

Si alza il sipario sulle erratiche vicende di due personaggi assolutamente formidabili!

LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO: CRAZY DIAMOND’S DEMONIC HEARTBREAK n. 2

ACTION n.354

di Hirohiko Araki,Kouhei Kadono,Tasuku Kurasuma

€ 5,90

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNO DEGLI SPIN-OFF PIÙ ATTESI DI JOJO!

Il pappagallo si è rivelato in realtà un portatore di Stand che, su indicazione di Dio, ha ricevuto un addestramento speciale! Un essere malvagio intende sfruttare il potere del volatile di “riprodurre il passato” per fare del male alle persone e Hol Horse e Josuke Higashikata si mettono sulle sue tracce! Nel frattempo, Ryoko, alla ricerca della verità sulla morte di Noriaki Kakyoin, si convince che le predizioni del libro a fumetti che ha trovato possano fargliela raggiungere…

MARRIAGETOXIN n. 1

STARDUST n.128

di Joumyaku,Mizuki Yoda

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Gero è il successore designato di una famiglia di sicari “avvelenatori” tra le più eminenti del mondo della malavita, allevato sin da bambino per perfezionare tutte le tecniche di assassinio che gli sono state tramandate. Coinvolto in affari loschi e completamente impacciato con le ragazze, è convinto che il matrimonio per lui sia fuori discussione. Se non riuscirà a generare un erede, però, questo compito ricadrà sulla sua adorata sorella minore e Gero non può accettarlo! Ma il caso vuole che la vittima di una delle sue missioni sia Kinosaki, artista della truffa matrimoniale… E così prende il via un’improbabile collaborazione a beneficio di entrambi! Arriva un esplosivo mix di azione e commedia romantica, dove per trovare moglie è necessario combattere una tra le più intense battaglie del mondo!

MARRIAGETOXIN n. 1

TOXIC EDITION

STARDUST VARIANT n.128

di Joumyaku,Mizuki Yoda

€ 12,90

La serie esordirà anche in una speciale Toxic Edition, un cofanetto che conterrà il volume con cover Variant e gadget esclusivi!

MERMAID MELODY – PICHI PICHI PITCH n. 2

OSHARE n.2

di Michiko Yokote,Pink Hanamori

€ 9,00

L’ATTESISSIMO RITORNO DELLE PRINCIPESSE SIRENE CHE HANNO INCANTATO UN’INTERA GENERAZIONE!

Lucia non riesce a reprimere ciò che prova per Kaito e, come se non bastasse, Caren, la quarta principessa sirena, si rifiuta di unirsi a loro. Per di più, le malefiche grinfie di Gakuto incombono sulle ragazze, combattute tra la missione da portare a termine e le persone amate! Saranno in grado di riconquistare tutti i cuori infranti e allo stesso tempo di proteggere i mari?

MIX n. 19

MUST n.148

di Mitsuru Adachi

€ 5,50

Al termine di un’accesa battaglia contro il Seinan, l’Istituto Meisei guadagna un altro metro verso la finale del torneo di Tokyo Est. Ormai sembra mancare solo un passo, ma…

SCUM’S WISH n. 9

KAPPA EXTRA n.297

di Mengo Yokoyari

€ 6,50

Moka e il suo percorso di specializzazione per diventare fashion designer, gli sposi Akane e Narumi e la loro strana vita matrimoniale, Sanae e Atsuya, uniti dall’affetto reciproco in una goffa relazione, Mugi e la sua incapacità di cambiare continuando a fuggire dalla realtà, e infine Hanabi… Ciascuno di loro percorre la sua strada, continuando a cercare il suo “vero io” e proseguendo verso il proprio futuro. Le loro storie, fatte di sentimenti tanto puri quanto perversi, si inanellano in un grande episodio finale!

WELCOME TO THE BALLROOM n. 8

MITICO n.302

di Tomo Takeuchi

€ 5,90

UNO DEI MANGA SPORTIVI PIÙ AMATI DEGLI ULTIMI ANNI, PLURINOMINATO AI PIÙ IMPORTANTI PREMI FUMETTISTICI GIAPPONESI

Pur avendo preso parte all’allenamento congiunto a Karuizawa su invito di Marisa Hyodo, il rapporto tra Tatara e Chinatsu sembra ormai destinato solo a peggiorare e la coppia è sull’orlo della rottura. Nel frattempo, però, il Torneo di Danza Sportiva di Tokyo sta per iniziare e la maestra ordina ai due ragazzi di uscirne vincitori…