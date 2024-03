Lo staff di Dragon Ball ricorda Akira Toriyama con un commovente tributo

La scomparsa di Akira Toriyama continua a mandare onde d’urto nel mondo dell’animazione, poiché il creatore di Dragon Ball, Sand Land e molte altre opere è stato uno dei più grandi mangaka del medium. Mentre artisti del manga responsabili di Bleach, One Piece, Naruto e altro hanno condiviso le loro condoglianze, diversi creatori che hanno lavorato sulla famosa saga shonen hanno reso omaggio a Toriyama. Sebbene Toriyama possa essere scomparso, i combattenti Z avranno sicuramente un posto nell’industria dell’animazione per sempre.

Il character designer e regista di Dragon Ball Super: Super Hero, Chikashi Kubota, è rimasto colpito dalla scomparsa di Toriyama, dichiarando l’influenza che l’artista di manga ha avuto sulla sua vita: “È troppo improvviso e sono molto triste nel sentirlo. È stato la persona più influente nella mia vita. Senza Toriyama-sensei, non sarei stato un animatore. Le mie più sentite condoglianze.”

Il performer responsabile di una delle canzoni più iconiche di Dragon Ball Z, Hironobu Kageyama, ha condiviso l’onore che ha provato nel creare il tema e ha reso omaggio a Toriyama: “Cantare ‘CHA-LA HEAD-CHA-LA!’ è la più grande medaglia della mia vita! La perdita del sole è troppo dolorosa da sopportare, ma il potere delle opere di Toriyama-sensei continuerà a essere una forte luce e possa illuminare persone in tutto il mondo. Che possa riposare in pace.”

L’animatore Naotoshi Shida è stato responsabile di diversi progetti sotto l’egida di Dragon Ball, tra cui Il più forte del mondo, L’albero del potere, Broly – Il leggendario Super Saiyan, Bojack Unbound e La fusione di Goku e Vegeta. Shida si confronta con la scomparsa di Toriyama in un nuovo post sui social media: “È troppo triste…è troppo presto e sono senza parole. Ho imparato molto dal manga di Toriyama-san e dal mio coinvolgimento nello staff di animazione. Le illustrazioni nel Volume 13 di Dragon Ball sono le mie preferite e contengono tutto ciò per cui mi impegno, posso solo ringraziarlo per questo. Prego per la sua anima possa riposare in pace.”

Masaki Sato, chiave animatrice della serie originale di Dragon Ball e di diversi film di Dragon Ball Z, esprime la sua gratitudine per aver fatto parte della storia dell’animazione: “Sono orgoglioso di essere stato coinvolto nell’animazione del Dragon Ball di Akira Toriyama-sensei. Prego dal profondo del mio cuore che possa riposare in pace.”

