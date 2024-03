Dragon Ball: il doppiatore di Piccolo omaggia Toriyama con un messaggio

Il famoso mangaka di Dragon Ball, Akira Toriyama è tragicamente scomparso all’inizio del mese di marzo morto e il doppiatore di Piccolo ha condiviso la sua reazione emotiva in seguito alla notizia inaspettata. Akira Toriyama si è fatto un nome in tutto il mondo principalmente per Dragon Ball, ma ci sono anche altri manga di spessore come Dr. Slump e Sand Land. E la notizia della sua scomparsa ha colto di sorpresa tutti fan in tutto il mondo. Ma come si può immaginare, questo evento ha sconvolto molto di più coloro che conoscevano il mangaka da vicino e con cui hanno lavorato a numerosi progetti. Ciò include i doppiatori che Toriyama ha scelto per i suoi iconici personaggi nel corso degli anni.

Dopo la notizia della morte di Toriyama, la doppiatrice di Goku, Masako Nozawa, ha rivelato come stesse ancora facendo fatica ad elaborare la pesante notizia. Il doppiatore di Piccolo, Toshio Furukawa, si trova più o meno nella stessa situazione. Attraverso un messaggio sul suo profilo X, ha rivelato che i suoi primi pensieri sono andati alla reazione di Nozawa e le sue condoglianze alla famiglia di Toriyama.

“Il manager ha portato la notizia della morte di Akira Toriyama, dicendo che Masako Nozawa era già stata informata e che subito dopo avrebbe informato me della sua scomparsa. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata: ‘Come deve essersi sentita (Nozawa)?’ Dragon Ball è l’opera della sua vita e Goku è il suo alter ego. Goku per lei significa molto più di Piccolo per me. Ci siamo incontrati l’ultima volta alla proiezione di Super Hero poco prima dell’uscita. Condoglianze alla sua famiglia“.

Il messaggio di Shueisha su Akira Toriyama è il seguente: “Akira Toriyama, che ha pubblicato molti lavori sulle riviste Jump, è morto. Noi di Shueisha e la redazione siamo profondamente rattristati dall’improvvisa notizia della sua scomparsa. Il manga che ha disegnato, come Dr. Slump, Dragon Ball, Sand Land e molti altri sono stati letti e amati in tutto il mondo, trascendendo i confini nazionali. I suoi personaggi affascinanti e il suo travolgente senso del design hanno fortemente influenzato molti artisti e creatori di manga. esprimergli la nostra gratitudine per i suoi grandi successi e pregare affinché la sua anima riposi in pace“.

Fonte – Comicbook