Tra le uscite J-POP Manga del 13 marzo 2024 troviamo la miniserie Polaris will never be gone di Eke Shimamizu disponibile completa in un bel cofanetto da collezione. Una novità da non perdere per chi ha amato Oshi no Ko – My Star e per chi vuole immergersi nel mondo di luci e ombre delle celebrità idol.

Nel mondo frenetico e iperconnesso dei social è facile diventare rapidamente molto celebri e poi essere dimenticati. Sembra essere questo il triste destino della cantante Sora Tajima, leader del gruppo di idol Polaris, morta al culmine della sua popolarità. Ma alla sua fan numero uno questa cosa non va giù e architetta un piano per tutelare la memoria della sua idol del cuore…

Arriva sugli scaffali a metà mese l’atteso secondo volume della nuova serie La Luna e l’Acciaio. Qual è il mistero che si cela dietro alla strana maledizione che impedisce allo sfortunato samurai Konosuke Ryudo di toccare i metalli e maneggiare la katana?

Disponibile dal 13 marzo anche il secondo volume di Yorha: Assalto a Pearl Harbor, la serie manga ambientata nell’universo del videogioco distopico NieR:Automata scritta e supervisionata da Yoko Taro in persona con i disegni di Megumu Soramichi.

Proseguono le folli avventure ai limiti del soprannaturale di Momo Ayase e Ken Takakura con DanDaDan 11 e le indagini del perspicace studente detective dai folti capelli ricci Totonou Kuno con Don’t Call it Mystery 5.

Sugli scaffali da metà mese le amate continuity Call Of The Night 13, Happy of the End 3, Ice Guy & Cool Girl 8 e The War of Greedy Witches 5.



Ristampe:

DanDaDan 3

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 17

Hanako kun – il doposcuola dell’Accademia Kamome 1

Toradora 1

Trigun MAXIMUM 4 e 6

Frieren – Oltre la fine del viaggio 4

Nagahamo to be or not to be

Innocent 6

Pokémon – La Grande Avventura 3, 5 e 7

Pokémon – La Grande Avventura BOX Vol. 4-6

Il Mostro di Frankestein e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION+

Nel suolo e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Le uscite digitale J-POP Manga del 13 marzo 2024:

Call of the Night 13

DanDaDan 11