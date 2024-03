Dragon Ball Super: svelata la cover 23 del manga

Dragon Ball Super ha recentemente concluso nel manga disegnato da Toyotaro l’adattamento degli eventi dell’ultimo film, Super Hero. E adesso il manga sta andando avanti con un nuovo arco narrativo da poco iniziato. Nuovi contenuti di Dragon Ball Super saranno quindi ancora pubblicati ogni mese e adesso è stato annunciato il volume 23 del manga con una meravigliosa cover.

DRAGON BALL SUPER Volume 23 Cover

Le uscite Marvel Panini del 7 marzo 2024 Looks like Toyotarou referenced his old Cooler art for Cell Max 👀 pic.twitter.com/QL531kaPbD — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) March 6, 2024

Come si può vedere dal contenuto sopra riportato, l’illustrazione a colori si concentra su Beast Gohan e Orange Piccolo. Già da questo dettaglio si capisce che questo volume adatta maggiormente l’arco Super Hero. In questo volume, i lettori vedranno Gohan e Piccolo affrontare Cell Max. Quindi, ovviamente, il villain è al centro di questa illustrazione.

Non sarebbe strano se questa cover fosse familiare a qualcuno, e in questo caso si tratterebbe di veri fan di Dragon Ball. Qualche tempo fa, il mangaka Toyotaro ha disegnato uno sketch in bianco e nero di Cooler per i fan. Sembra che Toyotaro si sia ispirato proprio al fratello di Freezer per disegnare la posa di Cell Max. Dopotutto, sono personaggi con un fisico simile.

Attualmente, la pubblicazione del volume 23 di Dragon Ball Super è prevista per il 4 aprile in Giappone. Quindi al momento non ci sono dettagli su una data di uscita italiana, ma tutti coloro interessati possono leggere i capitoli contenuti in questo volume sull’app Shonen Jump. Il ritorno del manga di Dragon Ball Super ha visto finalmente anche Goku e Vegeta sotto i riflettori. Visto che il manga ha adattato gli eventi del film, i due Saiyan erano rimasti fuori da ogni vicenda in quanto impegnati ad allenarsi con Broly sul pianeta di Beerus.

Ma dopo la fine dello scontro contro Cell Max, Goku e Vegeta sono tornati sulla Terra perché incuriosi di vedere questo nuovo potere di Gohan. Ed è così che i capitoli più recenti di Dragon Ball Super hanno dato il via ad un confronto tra Goku e suo figlio. Al momento il potere di Gohan potrebbe essere allo stesso livello di suo padre, ma non sarà abbastanza per pareggiare il livello di Freezer, che i fan attendono di rivedere.

