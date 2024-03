One Piece 1097: anticipazione e data di uscita del prossimo episodio

L’anime di One Piece ha dato il via nei primi giorni del 2024, all’arco narrativo di Egghead. In questa fase di One Piece, i fan hanno cominciato a scoprire le prime rivelazioni sul nuovo mondo in generale e ora possibile dare un primo sguardo a una di queste rivelazioni con l’anticipazione dell’episodio 1097 dell’anime. I primi episodi dell’arco di Egghead hanno introdotto Rufy e i Cappelli di Paglia sulla nuova isola che visiteranno, Egghead. Si tratta dell’isola del futuro dove sono presenti i misteriosi esperimenti militari di Vegapunk. Ma gli ultimi episodi hanno iniziato a rivelare i lati più oscuri dello scienziato poiché è chiaro che ha dei legami con il passato di Nico Robin.

L’ultimo episodio di One Piece ha presentato ufficialmente ai fan Vegapunk. E sembra che abbia dei legami sia con Ohara che con il padre di Rufy, Dragon. Inoltre l’episodio precedente ha iniziato ad anticipare anche quello che Vegapunk ha imparato sul passato e sul Secolo del grande Vuoto. Ma il prossimo episodio rivelerà maggiormente i legami che ha con Ohara come ricercatore. Queste novità renderanno le cose più complicate e metteranno in serio pericolo la permanenza dei Cappelli di Paglia sull’isola.

L’episodio 1097 di One Piece si intitola “La volontà di Ohara! La ricerca ereditata” e a seguire è possibile dare un’occhiata alla sinossi:

“Uno scienziato con una passione interiore e un giovane con uno spirito combattivo per iniziare una rivoluzione. Il passato di Dragon e di Vegapunk viene rivelato da Shaka. Un desiderio per il futuro tramandato silenziosamente dagli studiosi di Ohara commuove i cuori dei Cappelli di Paglia della generazione successiva“.

Il prossimo episodio di One Piece sarà rilasciato in Giappone il 10 marzo e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Al momento l’anime si trova nelle fasi iniziali del nuovo arco narrativo, che nel manga sta per raggiungere i momenti più caldi. Infatti su Egghead si sta scatenando uno scontro memorabile visto che coinvolge uno dei Cinque Astri di Saggezza, ma questo è solo l’inizio.

Fonte – Comicbook