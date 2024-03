Oggi, One-Punch Man ha sorpreso il fandom degli anime con l’annuncio della terza stagione. Dopo alcuni anni di assenza, presto tutti gli occhi saranno puntati sulla terza stagione. Il primo trailer per la prossima stagione di One-Punch Man è online, e la grande promozione è stata accompagnata da un riassunto che anticipa cosa ci aspetta.

Tutto è andato in onda recentemente presso lo studio JC Staff, e il team di produzione di One-Punch Man ha pubblicato un trailer per la terza stagione. È stato lì che il gruppo ha condiviso una breve descrizione della stagione, e naturalmente, porta il villain Garou al centro dell’attenzione. Quindi, se volete un anticipo sulla terza stagione, potete leggere il riassunto più recente di One-Punch Man qui sotto:

One-Punch Man: la sinossi ufficiale della terza stagione

“Saitama è un eroe che è diventato un eroe solo per divertimento. Dopo tre anni di “allenamento speciale”, è diventato così forte da essere praticamente invincibile. In effetti, è troppo forte: persino i suoi avversari più potenti vengono sconfitti con un solo pugno. Insieme a Genos, il suo fedele discepolo, Saitama svolge i suoi doveri ufficiali di eroe come membro dell’Associazione degli Eroi. Un giorno, mostri che dichiarano di essere dell’Associazione dei Mostri sono improvvisamente apparsi, prendendo in ostaggio un bambino di un dirigente dell’Associazione degli Eroi. Gli eroi di classe S si riuniscono e pianificano un raid alla base dell’Associazione dei Mostri per salvare l’ostaggio. Nel frattempo, Garou, un “mostro umano” catturato dall’Associazione dei Mostri durante una battaglia con gli eroi, si risveglia nella base dell’Associazione dei Mostri.”

Come potete vedere, il nuovo riassunto si concentra su Saitama come il leader di One-Punch Man nel suo complesso. Tuttavia, l’anime si concentrerà principalmente su un villain mostruoso quando la terza stagione andrà in onda. Dopo tutto, Garou è pronto a prendere il suo posto come nemesi di Saitama, e l’Associazione dei Mostri sarà lì per sostenere il combattente.

Se avete bisogno di recuperare One-Punch Man prima del lancio della terza stagione, è facile controllare l’anime. Le prime due stagioni si trovano su Netflix e Crunchyroll. Per quanto riguarda il manga, One-Punch Man è in corso con nuovi capitoli pubblicati mensilmente dall’artista Yusuke Murata.

Fonte Comic Book