One Punch Man: come ha festeggiato il suo compleanno l’autore?

Di recente è stato il compleanno di ONE autore del manga di One Punch Man, illustrato da Murata, uno dei disegnatori più talentuosi della sua generazione. Infatti è proprio lui che augura al sensei buon compleanno, tramite uno dei suoi divertenti sketch, mettendo al centro del disegno il protagonista della storia e Genos, l’androide che dalla prima puntata diventato e si autoproclama allievo di Saitama.

Nel post appena descritto visionabile in calce leggiamo: “Buon compleanno, One-sensei”, recita il simpatico biglietto. “Spero che sarà un anno fantastico per te.” Lo sketch è molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace. Vediamo il protagonista Saitama con una torta in mano, porgendo gli auguri al suo autore, nonché creatore ONE.

Genos spara in alto dei coriandoli invece, mentre sulla torta sembra esserci la faccia del festeggiato, molto simile al protagonista della storia. Un’opera davvero seguita, sia per quanto riguarda il manga sia per quanto riguarda l’anime. Quest’ultimo dopo una prima stagione davvero straordinaria purtroppo ha lasciato il pubblico con l’amaro in bocca con l’avvento della seconda, ritenuta davvero molto scarsa per il pubblico.

One Punch Man: come ha festeggiato il suo compleanno l’autore?

Forse la terza stagione ancora deve uscire per via di queste critiche mosse sull’ultima stagione pubblicata, e la produzione si sta prendendo del tempo per riorganizzare al meglio il tutto. Probabilmente lo studio di animazione sarà diverso e i leak parlavano ancora una volta di MAPPA.

Al momento non abbiamo conferme della cosa e ci vorrà ancora molto tempo prima di vedere qualcosa di concreto in merito, mentre il manga sta pubblicando regolarmente i suoi capitoli, con qualche pausa annessa. Le prime due stagioni potete guardarle su Netflix e magari dopo la conclusione potete leggere il manga edito in Italia da Planet Manga. Cosa ne pensate della questione “Terza Stagione?”

Fonte Comic Book