Dopo anni di attesa, i fan hanno finalmente ricevuto il primo assaggio della terza stagione di One-Punch Man. L’annuncio della nuova stagione nel 2022 ha scatenato un’attesa febbrile, con molti che speravano nel ritorno di Saitama e Garou sullo schermo. Tuttavia, la notizia che lo studio di produzione responsabile della seconda stagione, J.C. Staff, avrebbe gestito anche la terza stagione, ha lasciato i fan divisi.

La serie ha avuto un inizio fulminante sotto la guida dello Studio Madhouse per la prima stagione. Quest’ultimo è noto per aver realizzato capolavori come Trigun, Frieren: Oltre la Fine del Viaggio e Death Note, e molti concordano sul fatto che Madhouse abbia colpito nel segno con la prima stagione di Saitama. Tuttavia, i fan del “Eroe per Divertimento” non hanno trovato lo stesso successo con la seconda stagione curata da J.C. Staff, generando dubbi sul futuro della serie.

La terza stagione di One-Punch Man sarà gestita dallo staff JC

Dopo il lavoro sulla seconda stagione di One-Punch Man, la J.C. Staff ha accumulato una serie di progetti nel mondo dell’anime. Con titoli come Food Wars!, A Certain Scientific Rail Gun, Edens Zero e Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Dungeon, lo studio ha guadagnato esperienza nel campo. Ma riusciranno i talenti di J.C. Staff a reggere il confronto con il successo della prima stagione di One-Punch Man?

Nell’ultima avventura di Saitama e dell’Associazione degli Eroi, la lotta contro l’Associazione dei Mostri e il suo leader si è intensificata. Dall’altra parte, l’attenzione è stata rivolta al nemico interno, Garou, ex allievo dell’eroe Bang desideroso di dimostrare la sua forza. Ora che Garou sembra essersi unito ai mostri, la terza stagione promette di essere ancora più epica e travolgente.

Qual è il vostro pensiero sul ritorno della J.C. Staff a One-Punch Man? La terza stagione sarà in grado di regalare un’altra emozionante avventura o sarà un pugno troppo debole per i fan?

Fonte Comic Book