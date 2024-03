Ninja Kamui: il nuovo progetto anime originale supera L’Attacco dei Giganti

Ninja Kamui è il nuovo progetto anime originale di Adult Swim, che si è già affacciato nel mondo degli anime. Con il debutto di Ninja Kamui, la programmazione di Cartoon Network continua a esplorare i contenuti anime originali.

Dal suo lancio e dai primi episodi, aveva guadagnato consensi importanti, ma i fan dell’anime in questione potrebbero essere sorpresi nel scoprire quanto è diventato popolare Ninja Kamui. In un recente rapporto sugli ascolti, la produzione anime del regista di Jujuutsu Kaisen, Sunghoo Park, è già una delle serie anime più di successo dell’anno.

Adult Swim ha realizzato diversi progetti anime originali prima, tra cui Housing Complex C, Fena: Pirate Princess, FLCL: Shoegaze e FLCL: Gurenge.

Nella classifica dei “Programmi TV più popolari” di IMDB, Ninja Kamui è preceduto solo da titoli come Avatar: The Last Airbender e Hazbin Hotel nel reparto di animazione. Ma riguardo la sezione anime, al momento si trova al primo posto, superando addirittura L’Attacco dei Giganti e Solo Leveling. Previsto per dodici episodi, sarà interessante vedere se Adult Swim rinnoverà la serie per una seconda stagione sulla base del suo attuale successo.

Diretto da Sunghoo Park, il regista ha conquistato tanti appassionati con la prima stagione dell’anime di jujutsu Kaisen e con il film jujutsu Kaisen 0. In questo modo ha dimostrato le sue qualità e il suo modo di lavorare che lo rende decisamente unico rispetto ad altri animatori o registi.

Le vicende di Ninja Kamui ruotano attorno a Joe Higan, un nukenin, ovvero un ex ninja scappato dal proprio clan, che cerca di nascondersi dal suo violento passato. Vive nell’America più rurale con la sua famiglia e una notte cade in un’imboscata dell’organizzazione di cui faceva parte. Questa organizzazione richiede un tributo di sangue, a lui e alla sua famiglia, per il suo tradimento.

Risvegliatosi dalla sua morte apparente, Joe tornerà ad essere Ninja Kamui per vendicare la sua famiglia e i suoi amici. Kamui è un ninja del 21° secolo, un anacronismo vivente che contrapporrà le sue antiche tecniche ad armi high-tech. Affronterà assassini ben addestrati, cyborg e altri ninja per distruggere il suo stesso clan.

