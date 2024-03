One Piece: Eiichiro Oda rivela alcune curiosità sui membri della SWORD

Eiichiro Oda sarà per sempre ricordato per aver disegnato One Piece, uno dei manga shonen più famosi e importanti di tutti i tempi. Parliamo di una serie in corso da oltre 20 anni e che tutt’oggi riesce a conquistare tantissimi lettori. Quello che distingue One Piece dagli altri manga è la caratterizzazione dei personaggi, con Oda che non ha mai temuto di presentare personaggi dal design al limite dell’assurdo.

Al momento il manga si trova nella sua fase conclusiva, che porterà i Cappelli di Paglia verso la fine del loro lungo viaggio. Ma ci sono ancora tante cose da scoprire e Oda lo ha rivelato in occasione dell’uscita del volume 108 in Giappone sfruttando la rubrica SBS. Infatti il famoso mangaka ha rivelato alcune curiosità sui membri della SWORD. Prima di proseguire ricordiamo che la SWORD è un’organizzazione speciale segreta del quartier generale della Marina, composta da marine che hanno formalmente rassegnato le dimissioni per prendere libera iniziativa in certe circostanze.

Infatti i membri della SWORD possono attaccare un imperatore senza il permesso dei superiori, ma d’altro canto la Marina può disconoscerli in qualsiasi momento. Eiichiro Oda ha rivelato quali sono gli hobby di tutti i membri di quest’organizzazione segreta del quartier generale della Marina. Si scopre infatti che Drake, il comandante della SWORD, coltiva il passatempo per i rettili e l’astrofisica, mentre Kujaku adora addomesticare in generale e preparare dolci. Per quanto riguarda Grus preferisce ballare e fare campeggio in solitaria. Veniamo ora a Koby, con il capitano di vascello del quartier generale della Marina che ama pescare e allenarsi. Hibari ha l’hobby della fotografia e collezionare borselli e concludiamo con Helmeppo, i cui passatempi sono mangiare, camminare e la moda.

La Marina è la forza militare del Governo Mondiale che opera su tutti i mari e chiaramente fronteggia i pirati. Dal punto di vista di One Piece, sono visti come i nemici da affrontare e in alcuni casi da cui scappare. Molti sono i membri della Marina corrotti e sleali verso i più deboli, per questo spesso i pirati sono considerati i veri “buoni” della serie.