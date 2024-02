Tra le uscite manga Star Comics del 27 febbraio 2024 troviamo il secondo volume di Aula Alla Deriva, oltre alle nuove uscite di Let’s Haikyu, Mashle e tanto altro.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 27 febbraio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 27 febbraio 2024

AULA ALLA DERIVA n. 2

UMEZZ COLLECTIONN n.18

di Kazuo Umezz

€ 17,00

IL GRANDE CAPOLAVORO DEL MAESTRO DELL’HORROR GIAPPONESE!

Gli studenti sono costretti ad affrontare un mostro dall’appetito insaziabile. Come se non bastasse, mentre la tensione aumenta, i ragazzi fanno i conti con una dura verità: se vogliono sopravvivere, devono avventurarsi nel tetro mondo che si nasconde oltre le mura della scuola!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

INUYASHA WIDE EDITION n. 15

NEVERLAND n.366

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

I membri superstiti della banda dei Sette si rivelano un osso duro non solo per Inuyasha e Koga, ma anche per Sesshomaru e Kikyo, che devono vedersela con Suikotsu e Jakotsu. La piccola Rin è in pericolo di vita, e nel frattempo Sango e Miroku continuano la scalata del monte Hakurei. Mentre i destini dei vivi e dei morti si intrecciano indissolubilmente sfociando in lotte all’ultimo sangue, cosa starà architettando Naraku dietro le quinte?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

LET’S HAIKYU!? n. 5

TARGET n.145

di Haruichi Furudate,Retsu

€ 5,20

L’ATTESISSIMO SPIN-OFF DI HAIKYU È FINALMENTE ARRIVATO!

Il Karasuno e l’Aobajosai si affrontano in uno scontro agguerrito. Hinata e gli altri saranno in grado di sconfiggere avversari come il fastidiosissimo grande re Oikawa o il cane rabbioso Kyotani e aggiudicarsi così la finale contro i campioni dello Shiratorizawa?!

MASHLE n. 15

TARGET n.146

di Hajime Komoto

€ 5,20

RIUSCIRÀ MASH A DIVENTARE IL MIGLIOR STUDENTE DELL’ANNO ALL’ACCADEMIA DI MAGIA… CONTANDO SOLO SUI SUOI MUSCOLI?

Contro Doom, il primogenito di Innocent Zero, si schierano gli Illuminati Divini, tra cui Orter e Rayne. Ma il loro avversario vanta una forza schiacciante ancora più grande grazie al controllo dei propri poteri e non riescono a sferrare un attacco che sia risolutivo. Inoltre, in questo campo di battaglia in cui la disperazione regna sovrana, finalmente appare quell’uomo!

PROMISE CINDERELLA n. 5

AMICI n.306

di Oreco Tachibana

€ 6,50

UNA COMMEDIA SENTIMENTALE ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILE, CHE HA ISPIRATO L’OMONIMO DRAMA TELEVISIVO!

Seppur con qualche difficoltà, Hayame e Issei approfondiscono il loro rapporto e lei comincia a considerarlo un uomo… quando, all’improvviso, la giovane si licenzia dal ryokan! Non spiegandosi perché Hayame abbia deciso di obbedire fedelmente al fratello, Issei si mette a indagare sul loro passato insieme. Ha così finalmente inizio la fugace e luminosa storia risalente a dieci anni prima…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

SOLO LEVELING n. 16

MANHWA n.103

di Chugong,DUBU(REDICE STUDIO)

€ 9,90

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Jinwoo accetta di partecipare a un raid insieme alla Gilda Cavalieri a Busan. Ma, come sempre accade quand’è coinvolto, le cose prendono una piega inaspettata… Nel frattempo, altre forze si muovono nell’ombra, pronte a fare la loro mossa…

THE BOXER n. 6

MANHWA n.102

di Jihun Jung

€ 13,90

FRA LE SERIE PIU’ ADRENALINICHE DELLA PIATTAFORMA WEBTOON, CON OLTRE 160 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI!

Yu ha letteralmente polverizzato Yuto Takeda, il campione dai riflessi e dalle capacità atletiche incredibili. Dal canto suo, Takeda ha superato a stento la prima ripresa e si presenta al secondo round scommettendo tutto sulla cosa che sa fare meglio, incassare e colpire. Ma dopo quest’incontro, l’attenzione di tutti si sposta sull’imminente match contro Fabrizio Santorino, e Yu si prepara a questa sfida speciale in modo diverso dal solito…

THERAPY GAME RESTART n. 4

QUEER n.83

di Meguru Hinohara

€ 6,90

L’ATTESISSIMO SEQUEL DI UNA DELLE SERIE BOYS’ LOVE PIU’ ACCLAMATE!

CONTENUTI ESPLICITI!

Shizuma e Minato ora sono una coppia: nei manga questo è spesso il punto di arrivo, il finale della storia d’amore, ma in realtà è solo un punto di partenza! I due ragazzi dovranno imparare a fare funzionare la loro relazione anche attraverso le varie sfide della quotidianità. Shizuma, ad esempio, ormai ha terminato gli studi da veterinario e ha iniziato a lavorare: le sfide professionali lo assorbono totalmente, e fatica a trovare il tempo per il suo ragazzo! Come la prenderà Minato?

TOKYO ALIENS n. 7

STORIE DI KAPPA n.331

di NAOE

€ 6,50

Akira, Sho e Laika stanno combattendo contro Ririka Nadeshiko, un’arma offensiva anti-pianeta, quando compare all’improvviso Kaito Toya. La battaglia si fa ancora più dura, ma il finale sarà del tutto inaspettato! In seguito, tornato alla solita routine, Akira prende un’insufficienza a scuola e così Sho e Masato Kizaki vanno a casa sua con la scusa di aiutarlo nello studio…

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 41

TURN OVER n.280

di Mizuho Kusanagi

€ 5,20

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO

Per trarre in salvo Mei-Nyan, Yona e gli altri si sono introdotti di nascosto nell’accampamento dell’esercito del Kai meridionale. Ma proprio quando Hak sta per affrontare il generale Hittan, davanti a lui compare Val, deciso a dare l’addio al suo compagno di battaglie di un tempo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)