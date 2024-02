Nel vasto universo di Dragon Ball Z, Broly si è guadagnato un posto d’onore come uno dei villain più temibili che Goku e i suoi compagni Z-Fighters abbiano mai dovuto affrontare. Pronto a far esplodere pianeti solo per una semplice risatina malevola, il Leggendario Super Saiyan ha fatto la sua comparsa ufficiale canonica nella pellicola Dragon Ball Super: Broly. Grazie a un desiderio dell’ultimo minuto, Broly è riuscito a sfuggire alla sconfitta contro Gogeta, e ora si dedica a un aspetto un po’ più rilassato della sua forza: mantenere la calma.

Attenzione, prima di proseguire, se non hai ancora letto l’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, il Capitolo 102, tieniti pronto per qualche spoiler.

Nella sua prima apparizione nella serie sequel shonen, Broly ha mostrato un potere in costante crescita, al punto da poter sconfiggere Goku e Vegeta in uno scontro uno contro uno e da poter tenere testa alla loro fusione. Alla fine, Gogeta è riuscito a ottenere la vittoria grazie alla sua trasformazione in Super Saiyan Blue, lasciando Broly libero di ritirarsi sul suo pianeta natale. È un mistero se e quando Broly si unirà alla lotta contro il temibile Black Frieza, ma sicuramente sarà divertente vedere come il nostro amato Super Saiyan se la caverà contro il despota alieno.

Dragon Ball Super: il manga sta trasformando Broly in un maestro di yoga?

Broly: il Potere Zen del Saiyan Quando Broly raggiunge la sua massima potenza, è come se si perdesse in uno stato di zen totale, sebbene la sua rabbia sia ancora presente ma più, come dire? Rilassata. Dopo gli eventi del film su Broly, lo abbiamo visto allenarsi al fianco di Goku e Vegeta sul pianeta di Beerus, ma non per diventare più forte, bensì per migliorare la sua concentrazione e mantenere la calma. Sì, hai letto bene. Broly, il Super Saiyan Leggendario, sta praticando yoga con Whis, per imparare a gestire meglio la sua ira per i combattimenti futuri.

L’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super ci mostra principalmente Gohan alle prese con alcuni allenamenti amichevoli con Goten, Trunks e il suo papà, Goku. Anche se molti fan stavano aspettando con ansia di vedere come la forma Beast di Gohan si confrontasse con l’Ultra Istinto di Goku, è probabile che Broly li supererà entrambi. Ma la vera domanda è: Broly riuscirà a trovare la serenità interiore necessaria per controllare il suo potere travolgente? Attendiamo ansiosi lo sviluppo della storia per scoprirlo.

Fonte Comic Book