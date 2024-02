Tra le uscite J-POP Manga del 14 febbraio 2024 troviamo alcune uscite tipicamente a tema San Valentino!

Edizioni BD presenta il volume unico Kiss it Goodbye, graphic novel che abbraccia i generi slice of life e girls love a firma dell’autrice italiana Ticcy. Dopo il successo su Webtoon e la nomination ai Webtoon Canvas Awards 2021 e 2022, la serie conclusa approda per la prima volta su carta in lingua italiana.

Sarà inoltre disponibile a marchio J-POP Manga l’atteso Hyperventilation, il manhwa Boy’s Love di Bboong Bbang Kkyu. A una cena tra vecchi compagni di scuola il timido e malaticcio Myeong incontra nuovamente l’aitante ex rappresentante di classe. L’attrazione latente maturata tra i banchi di scuola sboccerà finalmente in amore? Un emozionante volume one-shot ad alto contenuto erotico disponibile sia in versione regular solo con il volume che in edizione deluxe (esclusiva per le fumettrie) comprensiva del DVD dell’adattamento anime e due cartoline esclusive.

Con l’arrivo in libreria e fumetteria del dodicesimo volume della serie continua I Diari della Speziale di Natsu Hyuuga e Nekokurage, il manga da cui è stato tratto l’anime The apothecary diaries disponibile da quest’autunno su Crunchyroll.

Arrivano in libreria e fumetteria le continuity Dance Dance Danseur 20, Devillady 6, Hanako Kun 20 – I Sette Misteri dell’accademia Kamome, Komi Can’t Communicate 30, Mission: Yozakura Family 16, The Dangers in My Heart 3.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 14 febbraio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 14 febbraio 2024

Kiss it goodbye

di Ticcy

16,00€

Due amiche d’infanzia, crescendo, scoprono di provare qualcosa di più l’una per l’altra… Giorno dopo giorno, nel loro Kansai, Aruka e Yukimi scopriranno insieme le piccole gioie della vita e le sfide dell’amore.

Aruka e Yukimi si conoscono da una vita. Sullo sfondo della città di Kyoto, le due ragazze hanno orbitato l’una attorno all’altra sempre più vicine, in una dolce danza che le ha portate dall’essere lontane amiche a compagne in una relazione stabile. Un percorso segnato però da mille sfide. Un racconto che parla di amore, delle piccole gioie della vita, e di come, talvolta, anche le cotte più improbabili possano avere un lieto fine.

Hyperventilation – Ed. Regular

di Bboong Bbang Kkyu

9,90€

Durante un ritrovo tra compagni di scuola, Myeong non riesce a togliere gli occhi di dosso dall’ex rappresentante di classe. Nonostante il tempo passato, l’attrazione che prova per lui è rimasta la stessa, così come la consapevolezza di non avere alcuna possibilità. Scoraggiato dall’anello di fidanzamento che il suo amato porta al dito, Myeong si prepara a lasciare la serata, credendo erroneamente di essere stato l’unico a desiderare questo incontro per così tanto tempo… Riusciranno i due amici a rivelare l’un l’altro i loro sentimenti reciproci?

Hyperventilation – Ed. Deluxe

di Bboong Bbang Kkyu

16,90€

L’edizione deluxe prevede, allegati al volume, il DVD dell’adattamento anime, due cartoline da collezione e un booklet esclusivo!⁠

I diari della speziale 12

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao e Nekokurage

6,50€

Risolto il mistero della maledizione del precedente imperatore, Maomao torna a servizio presso il palazzo di giada, dove Yinghua la invita a partecipare a un incontro notturno all’interno dell’harem. In seguito, Renshi le propone di accompagnarlo a una battuta di caccia e i due si troveranno coinvolti in un nuovo incidente. In mezzo al buio più totale, il tocco di un’innocua rana porterà Maomao a scoprire il segreto del giovane…

Dance Dance Danseur 20

di George Asakura

6,50€

Per convincere Gary, l’ex patron di Blanco, a sostenerlo economicamente nella sua attività di ballerino, Junpei dovrà cimentarsi nella variazione di Albrecht, tratta dall’opera “Giselle”. Grazie ai preziosi insegnamenti di Blanco e Olga, il ragazzo riuscirà a scavare dentro di sé, dando vita a un’interpretazione estremamente personale del ruolo. Una volta arrivato il grande giorno, però, Junpei si rende conto che il compito sarà ancora più difficile del previsto…

Devillady 6

di Go Nagai

12,00€

Durante una gita scolastica, Jun Fudo, all’apparenza una semplice insegnante delle scuole superiori, scopre di nascondere uno spaventoso segreto. Quando un gruppo di demoni dall’aspetto umano assale con violenza inaudita lei e le sue studentesse, la donna si difende trasformandosi d’istinto in Devil Lady, una demone dalle qualità mostruose sotto ogni punto di vista. Nelle vesti di oscura eroina, Jun entra così a far parte della guerra segreta fra l’umanità e i Devil Beast, creature inquietanti che si risvegliano spontaneamente nei corpi di alcuni esseri umani, i quali, al contrario della nostra, perdono il controllo e si abbandonano ai propri istinti più reconditi e bestiali. Qual è la misteriosa e infernale origine di questi mostri e cosa comporterà la trasformazione di Jun per lei e…per il resto del mondo?

Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome 20

di AidaIro

5,90€

Il sesto mistero scolastico e Sumire si rincontrano dopo più di un secolo. Tuttavia, il compito che è stato assegnato al sesto mistero è la distruzione del proprio yorishiro. Nel frattempo Nene, alla ricerca di Sumire, si imbatte in Sakura. La misteriosa ragazza sembra disposta a svelarle alcuni segreti che riguardano Hanako…

Komi Can’t Communicate 30

di Tomohito Oda

5,90€

Durante il campo studio, Komi si è scontrata con Kawai, che è innamorata di Tadano, Ora le due si ritrovano ad ammirare il mare di Enoshima parlando di lui… Ma ecco che le vacanze estive giungono al culmine! Manbagi e Wakai visitano in coppia il festival. Accadrà qualcosa? Quando ti rendi conto di essere innamorato, i tuoi sentimenti si fanno ancora più forti!

Mission: Yozakura Family 16

di Hitsuji Gondaira

5,90€

Dopo lo scontro con Momo, arriva una chiamata da Izumo dell’associazione delle spie per convocare un meeting dei rango oro. L’incontro è per decidere l’espulsione della famiglia Yozakura dall’associazione a causa dei crimini di Momo. Tra la collera silenziosa di Kyochiro e le originalissime spie di rango oro, le cose si fanno piuttosto accese!

The Dangers in My Heart 3

di Norio Sakurai

6,50€

Anna Yamada, la bellezza in cima alla gerarchia della scuola, e Kyotaro Ichikawa, un cupo ragazzino perso nelle sue fantasie. Un amore inizia a sbocciare tra due mondi che non si sarebbero mai dovuti incontrare, accarezzando la loro vita quotidiana e dando colore a un universo tutto nuovo. L’aula, la biblioteca e poi… la casa.

USCITE DIGITALI

Komi can’t communicate 30

I quattro fratelli Yuzuki 6-8

Oshi no Ko – My Star 12