One Piece 1106: il manga rivela chi comanda la gerarchia dei Pacifista

One Piece nel corso degli anni ha introdotto tantissimi personaggi, ognuno dei quali con un ruolo importante ai fini dello sviluppo della storia sui pirati. Uno dei personaggi che nell’arco finale in corso di One Piece sta avendo spazio importante è Kuma, ex membro della flotta dei Sette e componente dell’Armata Rivoluzionaria di Dragon.

I capitoli recenti dell’arco di Egghead hanno rivelato il passato di questo personaggio ed è in assoluto tra i più struggenti mai disegnati da Oda. Kuma ha dato la sua vita pur di salvare quella di Bonney, affetta da una malattia che non aveva nessuna cura. A salvarle la vita ci ha pensato Vegapunk, ma in cambio doveva trasformarsi nell’arma definitiva del Governo Mondiale perdendo completamente la capacità di prendere decisioni. Infatti da Kuma nascono i cosiddetti Pacifista, ossia i risultati del progetto della creazione di un’arma bionica. Questi sono i cyborg progettati da Vegapunk e sono tutti cloni di Orso Bartholomew, il quale in un primo momento possedeva egli stesso alcune caratteristiche dei Pacifista.

L’arco di Egghead ha chiarito alcune cose sui Pacifista come ad esempio a chi sono coloro che possono controllarli e dare loro ordini. Ed è presente una scala gerarchica, c’è chi primeggia sugli altri. One Piece ha rivelato che i Pacifista sono progettati per eseguire gli ordini in primis degli astri di saggezza, poi da Vegapunk, poi da Sentomaru e infine da coloro che possiedono un chip per controllarli. Ma il capitolo 1106 ha svelato che in realtà c’è un personaggio che primeggia sugli Astri di Saggezza.

L’arco di Egghead si trova nel momento più critico, visto che Kuma ha dimostrato di poter agire secondo la propria volontà proteggendo Bonney dal colpo fatale di Saturn e colpendo violentemente l’Astro di Saggezza. Successivamente, però, Saturn ha ordinato il Buster Call sull’isola e a tutti i Pacifista presenti di eliminare Bonney, Kuma e tutti i loro alleati. E proprio nel momento più critico, Vegapunk dice ad Atlas di riferire a Bonney “quella cosa“ e lei inizia a dire ai Pacifista “Non sparare papà, aiutaci a scappare dall’isola piuttosto“. Ad un tratto l’esercito di Cyborg inizia ad attaccare la Marina.

Si scopre così che in cima alla gerarchia del controllo dei Pacifista si trova Bonney e a permetterlo è stato Vegapunk. Lo scienziato infatti ha fatto in modo che la paura più grande di Kuma non si verificasse. Non avrebbe mai accettato l’idea che le sue copie di cyborg potessero uccidere Bonney, così lo scienziato ha installato una direttiva in ogni unità uguale a Kuma. Questa prevedeva che la voce di Bonney avrebbe scavalcato la gerarchia, controllando a tutti gli effetti i Pacifista.