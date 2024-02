One Piece è sempre più vicino al prossimo arco narrativo: quale sarà?

One Piece nel corso degli anni di serializzazione ha affrontato tantissimi archi narrativi. In corso da oltre 20 su Weekly Shonen Jump di Shueisha, i lettori hanno potuto tuffarsi in tantissime avventure con i Cappelli di Paglia in location sempre diverse, scoprendo tanti personaggi. Al momento Eiichiro Oda sta lavorando alla saga che porterà il lungo viaggio di Rufy e della sua ciurma alla conclusione. Ma questo momento non è ancora vicino e al contrario il manga si appresta sempre di più ad entrare nel vivo.

Attualmente l’arco narrativo in corso è quello di Egghead, la trentaduesima saga di One Piece e la prima della saga finale. Questo è iniziato ufficialmente con il capitolo 1058 ed è attualmente in corso. Ma pare che molto presto si concluderà per dare spazio ad un nuovo arco narrativo. Non ci sono fonti ufficiali che attestano quello che sarà discusso in questo articolo ma gli ultimi eventi del manga ne suggeriscono i potenziali sviluppi. Egghead ha rivelato ai fan un nuovo luogo e nuovi personaggi, tra cui la vera identità di Vegapunk.

I primi capitoli dell’arco di Egghead si sono concentrati sull’approdo rocambolesco dei Cappelli di Paglia sull’isola del futuro, dopo aver incontrato e salvato Bonney dal mare in tempesta. Subito dopo si scopre che Bonney è la figlia di Kuma e che Vegapunk ha condotto ricerche di nascosto sul Secolo del Grande Vuoto. A spifferare tutto al Governo Mondiale sulle ricerche di Vegapunk, ci ha pensato uno dei satelliti dello scienziato, York. Così gli eventi hanno avuto un rapido sviluppo con l’arrivo sull’isola di una flotta numerosissima da guerra della Marina, l’ammiraglio Kizaru e soprattutto uno dei Cinque Astri, Saturn.

Quest’ultimo lancia l’ordine del Buster Call, che prevede un bombardamento incessante sull’isola fino a cancellarla per sempre. Ma il capitolo 1106 ha visto il ritorno inaspettato di Dori e Brogi, i due giganti di Elbaf apparsi per la prima volta su Little Garden, un’isola del Paradiso. Rufy e Bibi incontrano Dori, mentre Usop e Nami fanno la conoscenza di Brogi. Come si può immaginare, i Cappelli di Paglia avevano legato con i due giganti.

Dori e Brogi sono intervenuti durante il Buster Call in atto per salvare Rufy e la sua ciurma e non si tratta di un caso. Infatti ora i tempi sono maturi per vedere un arco sull’isola di Elbaf, che, se confermato, esplorerà il passato e i segreti sui giganti ed eventualmente la loro relazione con Shanks. Le probabilità di un prossimo arco sui giganti sono alte perché nei capitoli precedenti Rufy aveva espresso la decisone di andare ad Elbaf, ma Oda stesso lo aveva anticipato durante l’ultimo Jump Festa.