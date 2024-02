One Piece rivela un grande segreto in uno degli ultimi capitoli

One Piece si trova attualmente immerso nella sua saga finale nel manga, e lo scontro in corso sull’Isola di Egghead minaccia di divenire uno dei più epici che la Grand Line abbia mai conosciuto. Con i capitoli precedenti che narrano il passato del padre di Bonney, Kuma, le dinamiche sono cambiate grazie alle attuali azioni di quest’ultimo. Scegliendo le sue alleanze e partecipando alla lotta in corso tra i Mugiwara e il Governo Mondiale, è stato svelato un segreto di notevole portata coinvolgente sia Kuma che il Dottor Vegapunk.

Attenzione. Se non avete letto l’ultimo capitolo del manga di One Piece, Capitolo 1104, siate avvertiti che entreremo in territorio spoiler.

La storia di origine di Kuma è tragica: trasformato in un cyborg al servizio dei Cinque Anziani per salvare Bonney da morte certa. Riconquistando la sua mente e infliggendo un duro colpo all’Anziano conosciuto come Saturn, Kuma è tornato a essere una forza del bene e ha ottenuto un riabbraccio commovente con sua figlia. Sorprendentemente, come spiega il Dottor Vegapunk, Kuma non dovrebbe più essere operativo grazie alla sua azione contro il Governo Mondiale, ma continua a avanzare.

Quando Kuma si riunisce finalmente con Bonney, Vegapunk osserva e cerca di capire cosa sia successo al cyborg: “Cosa è accaduto? Non ho collegato alcun interruttore di autodistruzione! Sapevo che se ti avessi trasformato in una bomba, te l’avrebbero usata inevitabilmente come arma suicida, ma alla fine ho rispettato le loro condizioni! Ti ho collegato uno spegnimento totale e ora che è stato attivato, dovresti essere in uno stato vegetativo totale, senza la possibilità di agire di tua libera volontà o addirittura di eseguire ordini.”

Vegapunk continua nel tentativo di decifrare come Kuma abbia ignorato il suo interruttore di spegnimento, “Non c’è motivo per cui dovesse entrare in azione e nessuna base scientifica logica per il suo arrivo su quest’isola dove si trova Bonney! Quindi è vero? Non è la forza fisica dei pirati che li rende straordinari…”

Fonte Comic Book